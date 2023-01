El desgarrador mensaje del vallisoletano que sí derrotó al Sarcoma de Erwing: “Que el problema no sea el puto dinero"

Toda España está conmocionada por la muerte de Elena Huelva, la joven sevillana de 20 años, que ha fallecido por un Sarcoma de Erwing, un tipo de tumor que se forma en el hueso o el tejido blando. Se trata de un tipo de cáncer que suele aparecer entre los 10 y los 20 años. Y de ello puede hablar, y mucho, el vallisoletano Guillermo Cuenca, quien lo ha padecido durante muchos años, pero afortunadamente logró vencerlo.

Hace unos años puso en marcha la campaña #YoINyTu para recaudar fondos para financiar más investigaciones para curar el cáncer infantil y tumores raros como el sarcoma de Ewing, que cambió por completo su vida.

En el año 2019, Guillermo Cuenca fue diagnosticado de un cáncer denominado Sarcoma de Ewing, y en su periodo de tratamiento decide iniciar esta iniciativa de recaudación de fondos destinada a la investigación para ayudar a niños en esta situación. Bajo el nombre '#YoINyTu', la campaña se hizo viral, implicando a todo su grupo, el Grupo Scout Pisuerga 92, además de a diferentes miembros de la sociedad vallisoletana, así como entidades y autoridades, logrando recaudar 10.000 euros. Aunque hasta los 5 años, no se da un 'alta clínico', pero todo le va bien. Controles, estado, rehabilitación de la pierna... Cuenca ha querido mandar un mensaje bien claro después de conocer el fallecimiento de Huelva desde su cuenta en Facebook.

“Es muy complicado ver la historia de Elena Huelva, sus méritos, su impacto en la sociedad, su labor por dar a conocer una enfermedad de este tipo y que por desgracia no disfrute de lo que más ha pedido: vivir”, afirma. Él se salvó, y como reconoce, “solo me queda agarrarme al ‘tuviste suerte”, argumenta este bravo pucelano.

El vallisoletano cuenta que se trata de una enfermedad, un conjunto de enfermedades englobadas con el concepto de cáncer, que mata. “Que se lleva gente por delante y que da igual la edad. Que le da igual todo”.

Para posteriormente reflexionar sobre lo que se está haciendo en la sociedad en cuanto a la investigación sanitaria. "¿De verdad no puede haber un mayor compromiso social, político, empresarial, comunitario como sociedad ante un problema de semejante calado? Soy muy consciente de que los avances tecnológicos a día de hoy me han permitido sobrevivir a el mismo cáncer que por desgracia se ha llevado a esta chica por delante y el sentimiento de gratitud, no sé si a la ciencia, a Dios o al empuje de tantas generaciones previas, es inmenso".

¿Por qué se imprimen billetes cuando interesa y para esto no?

Además, Cuenca ha querido lanzar un duro mensaje contra las administraciones y políticos para que se dedique más dinero a la inversión. “Pero aun así, ¿por qué no me siento cómodo viendo que se dedica 10 veces más a otras causas? ¿Por qué siento que como sociedad podríamos aportar mucho más? ¿Por qué se gastan millonadas en cualquier otro tema? ¿Por qué se imprimen billetes cuando interesa y para esto no? ¿Por qué no logramos presionar como sociedad a que esta causa gane el máximo peso y sea primera línea de cualquier discurso político?”

Acaba su comunicado afirmado que será el mayor ingenuo, inculto y populista por hacerse estas preguntas como ciudadano de a pie. “Pero ojalá, que el problema de la investigación del cáncer no sea el puto dinero. Porque es lo que más me cabrea. Que se meta todo el capital necesario. Que se mejoren condiciones laborales, que se contrate más y mejor, que se apoyen proyectos, que se haga todo lo que haga falta para que en caso de seguir sin una cura, al menos no sea por el puto dinero”.

