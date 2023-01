La Audiencia de Valladolid rechaza revisar la condena de un violador por no ser la mínima aplicable

La Audiencia de Valladolid ha decidido no revisar la condena de un hombre al que se le había interpuesto una pena de nueve años y medio de prisión por el delito de violación y de dos años por un delito de robo intimidación al entender la Sala que no se le había interpuesto la pena mínima en aquel momento y no resulta procedente aplicar la nueva ley del 'solo sí es sí'.

El reo había solicitado la revisión de la misma al entrar en vigor el pasado 21 de octubre de 2022 la conocida como ley del 'solo sí es sí', mientras que el Ministerio Fiscal y la acusación particular se habían negado a ello. Finalmente, la Audiencia ha decido rechazar dicha petición al considerar que el condenado no se enfrentaba a la mínima pena reflejada en el Código Penal.

La Sala ha argumentado que el anterior Código Penal reflejaba una pena de seis a 12 años de cárcel para el delito de violación, mientras que, tras la entrada en vigor de la nueva ley, la pena mínima se reduciría a los cuatro años. Ahora bien, en el caso de este reo, que había sido condenado a nueve años y medio por el delito de violación, no procede la revisión ni la aplicación de la rebaja de la pena porque la anterior se "impuso haciendo uso de una facultad individualizadora que también hoy hubieran dado lugar a la imposición de la pena que entonces se impuso", según han señalado en un escrito recogido por este periódico.

Sigue los temas que te interesan