El impactante relato del conductor del autobús envuelto en llamas de Valladolid: “Ha sido un susto muy grande”

Noticias relacionadas VÍDEO | Espectacular incendio de un autobús en Valladolid

Adrián Gumiel es un hombre de 37 años de edad nacido en Laguna de Duero. Conductor desde hace casi 15 años, suma dos conduciendo los autobuses urbanos de Auvasa, en Valladolid. Hoy se ha convertido en protagonista porque el vehículo que conducía en esta mañana de lunes, 31 de julio, ha ardido quedando completamente calcinado.

“He estado dos horas parado en Filipinos, a la sombra, a eso de las 12.00 horas. A las 14.00, he empezado con mi autobús a hacer la línea 18. El vehículo funcionaba correctamente. Frenaba y demás. Al llegar a Pío Baroja ha dado un fallo eléctrico. He visto que salía humo y he parado en Miguel de Unamuno”, confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A partir de ahí, el autobús de la compañía vallisoletana ha sido pasto de las llamas. Adrián ha intentado, junto a otro compañero, sofocar el incendio con un extintor, pero ha sido imposible. Ha tenido que llamar a la empresa y ésta, dar aviso a los Bomberos de Valladolid para sofocar las llamas.

Un suceso que se ha producido a las 14.18 horas de la tarde. Los cuatro pasajeros del mismo abandonaban el lugar para presenciar la gran columna de humo que se levantaba en el lugar y que se ha podido apreciar desde muchos puntos de la ciudad del Pisuerga.

“Ha sido un susto muy grande. Mi preocupación pasaba por la seguridad de los cuatro pasajeros que estaban en el autobús, pero han bajado rápidamente y no han sufrido ningún daño”, añade nuestro entrevistado.

Adrián Gumiel ha asegurado que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, le ha llamado para felicitarle y preguntarle cómo se encontraba. “Le he dicho que he hecho lo que tenía que hacer como conductor”, finaliza.

El vehículo calcinado contaba con una antigüedad de 15 años y unos 840.000 kilómetros, sin embargo, había pasado una revisión el pasado 15 de junio de 2023.

Sigue los temas que te interesan