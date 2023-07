Puente llama a la participación socialista en un 23-J "más importante que nunca": "Hay mucho ánimo"

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Óscar Puente, animó hoy a votar en estas elecciones generales ya que aseguró es “más importante que nunca”. “Parece que hay mucho ánimo y mucha participación, eso es por lo menos lo que parece y es importantísimo que lo haya”, dijo.

“Estamos probablemente ante la elección más importante en nuestra historia democrática. Las consecuencias de lo que hoy suceda pueden ser muy novedosas y muy diferentes a lo que hemos vivido en los últimos 44 años”, dijo para invitar a la ciudadanía a votar.

Asimismo, el también secretario provincial del PSOE de Valladolid aseguró que las “sensaciones son positivas” tras una campaña electoral que consideró “ha salido bien” y añadió que su percepción es que ha ido “a más”. “Las sensaciones son lo de menos. A partir de las ocho de la tarde empezaremos ya a conocer sondeos a pie de urna o sondeos realizados en las últimas horas y luego pronto el escrutinio”, apostilló.

“Yo creo que son unas elecciones para no pensar en lo local. Las que eran para pensar en lo local se produjeron el 28 de mayo. Y no sé yo si se pensó demasiado en eso. Hay que mirar un poco más hacia arriba y pensar en el conjunto, en el país, incluso en Europa. ¿En qué mensaje queremos enviar a Europa y al mundo? Así que yo prescindiría de la influencia local y me quedaría más con la gran influencia que puede tener en todo el país”, sentenció.

Óscar Puente acudió a las 10.30 horas de este domingo 23 de julio a votar en el Colegio Ponce de León, que para esta ocasión abrió su pabellón para acoger las mesas electorales que en otras citas han estado situadas en sus aulas. El exalcalde acudió en una bicicleta eléctrica de Biki a ejercer su derecho al sufragio este domingo acompañado de los concejales Pedro Herrero y Martín José Fernández Antolín, así como de varios apoderados del PSOE.

En ese sentido, el exalcade, que recibió el saludo de una votante que lamentó lo sucedido el 28 de mayo, se adentró en el pabellón para votar en la mesa ‘14B’ donde en esta ocasión, a diferencia de las municipales, si se presentó con el DNI, si bien se olvidó de coger los sobres y las papeletas, lo que hizo que tuviera que retroceder.

Tras meter los sobres en la urna, Puente les dio un beso con una mano y se dio la vuelta, cuando le recordaron desde la mesa electoral que se había dejado el Documento Nacional de Identidad. Como en mayo, coincidió en su colegio con la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, que ejerce de apoderada.

Sigue los temas que te interesan