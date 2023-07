El ‘truco’ que da Óscar Puente si quieres que Yolanda Díaz sea de nuevo vicepresidenta del Gobierno

Ante unas elecciones trascendentales en la historia de España, muchos son los que se debaten entre la disyuntiva del llamado voto útil o la lealtad a su partido de preferencia. En todo caso, lo que se debate en estas elecciones en una batalla entre bloques, el de izquierda y el de derecha, y la gobernabilidad de España.

A lo largo de toda la campaña, y especialmente tras el último debate a tres emitido en TVE, ha quedado patente la complicidad entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y el deseo de ambas formaciones, que han evidenciado expresamente, de reeditar el pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar (que agrupa al actual socio, Podemos).

Por ello, y para ser prácticos, el socialista Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y candidato al Congreso de los Diputados el próximo 23 de julio, da una recomendación a sus más de 66.000 seguidores de la red social Twitter, donde es muy popular. “Si quieres que Yolanda Díaz sea de nuevo vicepresidenta del Gobierno, vota a Sumar en las circunscripciones grandes, y vota al PSOE en las que eligen menos de 6 diputados. Garantizado”.

Si quieres que Yolanda Diaz sea de nuevo Vicepresidenta del Gobierno, vota a sumar en las circunscripciones grandes, y vota al PSOE en las que eligen menos de 6 diputados. GARANTIZADO. pic.twitter.com/EmMfcWefYQ — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 20, 2023

"No juguemos con fuego"

El candidato explica a los electores en qué consiste el sistema electoral español "en lo que se refiere a una circunscripción como Valladolid, y la importancia de elegir bien la papeleta desde un punto de vista de estricta representación política", detalla Puente, quien recuerda que en este momento Valladolid elige cinco diputados, actualmente dos son del PSOE; dos del PP y uno de Vox. "Y eso que el PSOE ganó las elecciones en 2019", subraya.

"Las opciones de Sumar de obtener un diputado en Valladolid son nulas, remotísimas. Solamente Podemos obtuvo un diputado en el año 2015 en su momento de máximo esplendor, y esa situación no se ha repetido", prosigue. "Pensar que hoy, después del resultado de las municipales, Sumar tiene alguna opción de obtener un diputado no es realista". Por ello, el candidato al Congreso considera que "la reclamación del voto útil a todos los votantes de izquierda en favor de la papeleta del PSOE es pura lógica, y es simplemente ser prácticos. No puedo garantizar que el PSOE consiga un tercer diputado, pero lo que sí garantizaréis con vuestro voto si votáis al Partido Socialista es que la izquierda tendrá al menos dos diputados en el Congreso. No juguemos con fuego, no llevemos a la izquierda a perder un diputado por Valladolid dividiendo el voto. Desde el máximo respeto a las opciones progresistas a la izquierda del PSOE, con las que me he entendido y he gobernado perfectamente, os pido el voto para la papeleta socialista, tanto en el congreso como en el Senado, donde esto es aún más evidente".

