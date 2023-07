UGT denuncia a una empresa de Valladolid por "incumplir los protocolos de estrés térmico"

UGT ha denunciado este lunes ante la Inspección de Trabajo a la empresa DS Smith Recycling Spain de la ciudad de Valladolid por las "pésimas condiciones" en las que sus empleados deben trabajar "en situaciones de estrés térmico". Su actividad diaria, según han señalado los responsables del Sector de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC UGT de Valladolid, hace que tengan que hacer muchas operaciones "en la calle" y con "temperaturas muy altas".

En su comunicado, desde UGT han señalado que una parte de los vehículos que prestan servicio para la recogida de los residuos "no disponen de equipos de aire acondicionado" o bien "los han anulado directamente" y deben hacer frente a temperaturas que "pueden llegar, en el interior de los vehículos, hasta los 49 grados".

Según ha señalado UGT, estos hechos han sido puestos en conocimiento de la empresa pero los responsables considera que "no es necesaria" la actuación en los vehículos. El sindicato ha recordado que un trabajador no puede trabajar por encima de los "38 grados corporales" y ha confiado en que "no haya que lamentar accidentes" que estén originados por esta situación de "estrés térmico".

