Jaime Rodríguez, nuevo alcalde de Cigales: “Este año viviré las fiestas de forma diferente, pero con la misma diversión”

Jaime Rodríguez Ferrero es el nuevo alcalde de Cigales. Con solo 28 años consiguió la victoria en el pasado 28 de mayo en las elecciones municipales consiguiendo 6 concejales por los 4 del PSOE, 2 de Vox y 1 de Toma la Palabra. La mayoría está en los 7 pero el “popular”, tras no alcanzar pactos con ninguna otra formación, gobernará en solitario.

“Me he encontrado con unas arcas municipales en peor estado de lo esperado”, asegura el primer edil en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León en una entrevista a pocos días de que arranquen, el próximo 13 de julio, las Fiestas de Santa Marina en la localidad pucelana.

P.- ¿Esperaba Jaime Rodríguez ganar las elecciones del pasado 28 de mayo?

R.- Hicimos un gran esfuerzo durante toda la campaña electoral combinando los métodos más tradicionales como la pegada de carteles o las casetas informativas con las nuevas tecnologías. Creamos vídeos profesionales que fueron publicados en las redes sociales con el fin de que nuestro programa llegara a todos los rincones del municipio. Normalmente, los esfuerzos tienen recompensa y, en este caso, logramos obtener seis concejales que nos han permitido alcanzar la Alcaldía.

P.- ¿Cómo fueron los días de después en busca de un pacto para alcanzar la mayoría?

R.- Fueron días de incertidumbre, con muchas reuniones tanto internas como con otros partidos para buscar las distintas posibilidades de pacto. Con seis concejales podíamos gobernar, pero no habíamos conseguido alcanzar la mayoría absoluta.

P.- Al final va a gobernar en solitario.

R.- Efectivamente. Por diversos motivos no fue posible concretar ningún pacto con el resto de los partidos. Finalmente, se tomó la decisión de gobernar en minoría buscando apoyos puntuales para sacar adelante las propuestas que beneficien a los vecinos de Cigales.

P.- ¿Cree que así podrá sacar adelante las medidas que tiene en la cabeza?

R.- Al final, todos los partidos políticos en las elecciones municipales nos presentamos por lo mismo: para defender los intereses de nuestro municipio. Aunque hay muchos puntos de vista, estoy seguro de que al final llegaremos a muchos acuerdos puntuales para sacar las propuestas adelante.

P.- Es pronto aún, pero ¿Cómo se ha encontrado Cigales?

R.- Me he encontrado con unas arcas municipales en peor estado de lo esperado. Eventos de celebración inminente con muchas de sus contrataciones sin rematar y un montó de subvenciones concedidas cuya ejecución no había comenzado y están a punto de expirar en plazos.

P.- ¿Qué quiere cambiar en Cigales? ¿Qué le parece prioritario?

R.- En Cigales tenemos infraestructuras que cubren las necesidades de los vecinos, pero, muchas de ellas, están deterioradas o necesitan adaptarse al crecimiento del municipio.

P.- ¿Ya ha comenzado a trabajar en las nuevas medidas?

R.- No tan en profundidad, como me hubiera gustado. Me he tenido que centrar en arreglar problemas que iban apareciendo y, también, en rematar proyectos iniciados. Aún así hemos empezado a desarrollar medidas de nuestro programa que tenían un bajo coste. Estamos preparando memorias y proyectos para llevarlos a cabo en cuanto sea posible. Esto es una carrera de fondo y tenemos cuatro años para cumplir con nuestro programa, sin abandonar las necesidades que vayan apareciendo en el día a día.

P.- Lo primero con lo que se va a encontrar es con las Fiestas de Santa Marina que están ya ahí a la vuelta de la esquina

R.- Ojalá hubiera sido esto con lo primero que me hubiera encontrado. Llevar muchos años en la comisión de festejos me hubiera resultado relativamente fácil de solventar. Ha habido muchos problemas con más urgencia que las fiestas que nos ha obligado a trabajar en modo multitarea para poder sacar adelante todo a tiempo.

P.- ¿Qué espera de las fiestas de su pueblo?

R.- Este año viviré las fiestas de forma diferente, pero con la misma diversión. Estoy seguro de que serán unos días en los que los vecinos olvidaremos nuestros problemas del día a día para disfrutar todos juntos de unas fechas de convivencia y celebración.

P.- Me va a decir que todos, pero ¿Qué eventos destacaría de la programación de las fiestas de este año?

R.- Las fiestas de Cigales siempre han brillado por sus encierros. También por sus verbenas y por las peñas que organizan y celebran distintas actividades que dar color al pueblo. Pero tenemos un programa variado que hace que haya actividades para todos los gustos y edades. Para todo el municipio, al fin y al cabo.

P.- Como apunta, los toros tienen una especial importancia en las fiestas de Cigales.

R.- Por supuesto. Es una de las partes más importantes de nuestras fiestas. Dentro del programa son los festejos que más afluencia de público registran. Empezaremos este sábado, 8 de julio, con la capea de las prefiestas. En ella, todo el pueblo va a la finca donde se han comprado los toros para verlos y disfrutar de un día en el campo. Contamos con un total de seis encierros. Todos los días de las fiestas hay uno por la noche y en la mañana del domingo se celebra otro con ganado que está donado por la Asociación Taurina Astaci. Además, tenemos festejos también por las tardes. El sábado 15 de julio se celebrará el Concurso de Cortes, el domingo 16 la Novillada y el lunes, 17 del mismo mes, el Grand Prix. Contamos también con dos encierros de carretones infantiles para ir fomentando la afición de los más pequeños.

P.- Usted tiene un gran arraigo taurino y dentro de las asociaciones, si no estoy mal informado. Cuénteme.

R.- Efectivamente. Desde muy pequeño me quedaba más que hipnotizado viendo las corridas que emitían en la televisión. Al ir creciendo, aumentó en mi la afición hasta llegar a formar parte de la directiva de la Asociación Taurina Astaci de Cigales que tiene como objetivo fomentar los festejos taurinos del municipio.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro más cercano.

R.- El objetivo pasa por seguir desarrollando mi programa electoral para poder cumplir mis promesas. El deseo es cumplir con todas las que llevaba en el programa.

