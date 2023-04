VTLP apuesta por incrementar el presupuesto municipal destinado a vivienda de 9,6 millones a 16

Valladolid Toma La Palabra llevará en su programa electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo la propuesta de aumentar el presupuesto del Ayuntamiento en política de vivienda, llegando al 4% del total. La candidata a la Alcaldía de la ciudad del Pisuerga, María Sánchez, ha explicado ante los medios de comunicación que esto supondría pasar de los 9,6 millones en el presente ejercicio a los 16 millones de euros. "Creemos que se puede hacer a un ritmo claro y constante, pero que también vayamos garantizando ese derecho de acceso a la vivienda", ha remarcado.

Sánchez ha recordado que cuando llegaron al Gobierno Municipal en 2015, existían "12 viviendas de alquiler social", mientras que en la actualidad son 237. Además, ha añadido que el parque total alcanza las 500, al mismo tiempo que se ha propuesto llegar a las 950 en 2027. "Estamos viendo como la modificación de la Ley autonómica de Vivienda no llega, pero no ha sido un problema para que el Ayuntamiento haya hecho una política decidida porque entendíamos que no podíamos esperar", ha asegurado.

Con el objeto de disgregar estos datos, la candidata de VTLP se ha referido a la promoción de Vivienda Joven, además de avanzar que durante el siguiente mandato habrá una nueva "realidad": "Habrá más Vivienda Joven en la avenida de Burgos, el entorno de San Isidro y Barrio España". "Es muy positiva para asentar población y para que todas las personas tengamos el derecho de acceder a una vivienda digna", ha aclarado.

También se ha referido al Plan de Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, vigente desde 2021 y que durará hasta 2025, donde han establecido la Mesa de Vivienda que ha servido de "diálogo con distintas entidades e instituciones". Asimismo, Sánchez propone crear una "ventanilla única" para que los ciudadanos puedan preguntar "qué derechos tiene" sobre esta cuestión y que esta esté "coordinada con la Junta". "Con estas políticas, Valladolid seguirá siendo referente en este ámbito", ha subrayado.

Preguntada sobre la propuesta del candidato del PP, Jesús Julio Carnero, de crear una Oficina contra los Okupas, María Sánchez ha recordado que en enero de 2021, en el Pleno Municipal, se llegó a un acuerdo entre los cinco grupos políticos, "incluido el Partido Popular", para que desde la entidad de VIVA se aportara "información de ocupaciones ilegales".

"En estos años solo ha habido una consulta. Es una propuesta hecha de cara a la galería con el ideario del PP debajo del brazo, creando alarma cuando en Valladolid esta no es una cuestión que sea un problema", ha denunciado.

Por último, también ha tomado la palabra el actual teniente de alcalde y concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, quien ha señalado que en la actualidad, el Sareb cuenta en Valladolid con alrededor de algo más de 300 viviendas, aparte de los suelos, pero que están en situaciones "muy variopintas".

En este sentido, ha desgranado que existen "muy pocos" bloques completos disponibles y que lo que hay son "viviendas sueltas" en diferentes edificios, además donde en algunos casos hay inquilinos, en otros están vacías y algunos que necesitan "reformas importantes". "Sacar un número que se puede poner a disposición no es fácil", ha aclarado.

No obstante, ante la insistencia de los medios, Saravia ha matizado que "hace un par de años" desde el Ayuntamiento habló con Sareb porque les ofrecieron 25 viviendas que estaban en condiciones de habitabilidad. "Querían llegar a un acuerdo en unas condiciones que era mejor ir al mercado de la vivienda a comprarlas. Eran muy malas", ha sentenciado.

