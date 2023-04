CCOO denuncia que Veganzones ha eliminado 26 programas públicos por valor de 42 millones de euros

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este martes que la Consejería de Industria y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones, de Vox, ha eliminado un total de 26 programas públicos de empleo durante su año en el cargo, por un valor total de "al menos" 42 millones de euros. El secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de la organización, Saturnino Fernández, ha señalado que se trata de programas "muy importantes" y que se está realizando un estudio en detalle de los programas eliminados y de otros en los que "han cambiado los criterios y las cuantías".

Fernández ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que retire a Veganzones las competencias sobre el Diálogo Social. "Sigue habiendo entre 10 y 12 acuerdos con otras consejerías del PP. Si quieren que esos acuerdos se desarrollen tendrá que haber un coordinador del Diálogo Social en la Junta que no sea este personaje", ha afirmado. El dirigente sindical ha denunciado que Veganzones se ha "cargado" un tercio de los programas que había, muchos de ellos "pioneros", y que ya "no ejecutan la mitad de su presupuesto en estas políticas".

Además, ha asegurado que la Consejería no ha planteado "ni un programa nuevo" y que solo se ha dedicado "a destrozar los programas que había", con un incumplimiento "total" del Plan Anual de Empleo. También ha hecho hincapié en que la participación institucional "no existe" en la Consejería. "No nos informan, no nos consultan y de negociación nada de nada", ha afirmado.

Fernández ha denunciado que hace 10 meses que no se convoca el Consejo del Diálogo Social, que el Ecyl está "descabezado" y no tiene "ni dirección" y que el viceconsejero "ya no existe". "Los centros de formación del Ecyl no hacen formación, están cerrados. El director general de Trabajo es el peor de toda la historia, es una pantomima", ha afirmado, asegurando que el consejero "no hace nada".

El secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO ha asegurado que ha sido un año "de total destrozo". "Mienten, difaman y no respetan casi nada. Y no son solo unos inútiles, es una política de extrema derecha hecha a propósito", ha señalado, asegurando que se trata de políticas que tienen como objetivo "debilitar el sistema democrático". "Estas políticas antisindicales y antilaborales van a tratar de llevarlas a cabo en todas las administraciones donde estén", ha alertado, asegurando, además, que está "descartado" el ERE en el sindicato a pesar de estos recortes.

26 programas divididos en tres bloques

Fernández ha detallado los 26 programas eliminado, que se encuentran divididos en tres grupos: 12 pertenecen al Ecyl, nueve a la Dirección General de Trabajo y cinco a la Dirección General de Economía Social y Autónomos. Dentro de los 12 del Ecyl, además, existe un bloque de 5 de formación y asesoramiento.

El dirigente ha destacado el programa PROA, que en la última convocatoria 12 millones de euros y se asesoró a 22.000 usuarios, y que 10 entidades realizaron este programa. También el OTO para trabajadores ocupados, que en la última convocatoria fueron cuatro entidades. El tercero es de formación para personas vinculadas a organizaciones sindicales y empresariales, el cuarto el Programa de integración social y laboral de la población inmigrante, en el último año a 2.400 personas. Un quinto programa, la Cátedra de sindicalismo y Diálogo Social, desde 2015 en la UVa para impulsar el estudio e investigación sobre el sindicalismo.

El segundo grupo ayudas a las entidades locales, con tres programas, el primero el EXCYL, con el que se contrataron 400 personas en la última convocatoria y el PREPLAN y el AIO por el que municipios contratan agentes de igualdad de oportunidades para realizar distintas acciones. Un último bloque engloba el de Difusión de plan de empleo, los trabajos sectoriales y de reindustrialización y la difusión nacional e internacional del Diálogo Social.

Dentro de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos, un total de nueve programas: la Catedra de Relaciones Laborales y Solución de Conflictos en la UBU, la de Prevención de Riesgos Laborales en la USAL, la ayuda por suspensión de los trabajadores de las azucareras, las ayudas económicas a trabajadores en Ertes de suspensión que agotaron prestación contributiva, ayudas a empresas por Ertes, fomento del ascenso profesional de la mujer, promoción a otras organizaciones sindicales y empresariales, el de visitadores de Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito forestal y en la Fundación Laboral de la Construcción y subvención nominativa por organizaciones más representativas y su obligada participación institucional y su participación en los procesos de negociación y concertación en el ámbito del Diálogo Social Tripartito.

Por último, dentro de la Dirección General de Economía Social y autónomos han sido eliminados un total de cinco programas: fomento del espíritu emprendedor, promoción del trabajo autónomo de base innovadora, fomento del autoempleo de la mujer en el ámbito rural, Subvenciones a trabajadores beneficiarios de prestación por desempleo en su modalidad de pago único y la reducción de la financiación total del Serla.

