CSIF, CCOO y UGT convocan una huelga en Sanidad el 10 y 17 de mayo: "Hay una situación caótica, al borde del colapso"

CSIF, CCOO y UGT han convocado una huelga general en Sanidad para los días 10 y 17 de mayo debido a la "caótica" situación que están atravesando, ya que afirman estar "al borde del colapso". Para ella están llamados casi 50.000 profesionales de todas las categorías en la Comunidad, a nivel de Valladolid la cifra oscila entre los 10.000 y 11.000. Unas medidas que se van a prolongar hasta que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se siente con ellos a negociar ya que los tres sindicatos afirman sentirse "ninguneados" por él.

De esta forma lo ha dado a conocer el presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla y León, Ana Rosa Arribas, y el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez, en una rueda de prensa este jueves.

Desde la anterior manifestación que, recuerdan, tuvo lugar el 2 de marzo aún esperan que el consejero se siente con ellos a negociar. Consideran "inmoral e ilegal" que lleguen a "acuerdos propagandísticos" con sindicatos "sectoriales" que, a su juicio, "en ningún caso representan ni siquiera al apellido que llevan". Y que lo único que hacen es llevar a la Sanidad a "la agonía".

Por otro ello, aseguran que no les ha quedado "más remedio" que llegar a una huelga general para que tengan "respeto" a los compañeros y compañeras. Respecto a la mesa que tienen convocada para el próximo lunes han afirmado que no hay ningún punto que mencione el paquete de medidas que entregaron hace un mes y, hasta que eso no suceda, no se sentarán a negociar nada, excepto los calendarios laborales de 35 horas. Ese será el único punto que tratarán.

"No podemos aguantar más desprecios. Vamos a remitir un comunicado explicándole que no vamos a negociar nada hasta que no se nos reciba e incluya en la Mesa Sectorial todas las reivindicaciones", afirmaba Vega. Y continuaba aseverando que si los ciudadanos quieren una "sanidad digna", primero hay que "dignificar" el trabajo de los que se ocupan de ella. "Esto no es un monólogo, es un diálogo a dos partes", matizaba.

La concentración, por su parte, tendrá lugar a las puertas de los centros sanitarios. Y avisan de que si la Consejería no responde avanzarán "más medidas y movilizaciones". "Llevamos meses pidiendo socorro, reuniéndonos, y cuando se nos ha escuchado era como hablar con una pared", lamentaba Pérez.

