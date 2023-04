Dueña de un bar, amante de los toros y creadora de una famosa cofradía en un pueblo vallisoletano

Fresno el Viejo es uno de los pueblos de la provincia de Valladolid que se ubican más lejos de la capital. Se halla a 73 kilómetros, en el extremo suroccidental. Es un municipio muy antiguo. De ahí su apellido. Mientras que el nombre proviene de la suma de fresnos con los que podemos encontrarnos a la orilla del río Trabancos, que pasa de largo a ancho por la localidad.

El lugar, que cuenta en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con 860 habitantes, vive la Semana Santa con fervor y religiosidad. Los actos se suceden y destaca el Viacrucis juvenil que tendrá lugar este Jueves Santo, desde las 19.30 horas en la que será su XXXV edición.

De entre todos los vecinos del lugar, EL ESPAÑOL de Castilla y León habla con Macarena Antón García. Una mujer que ha nacido y ha crecido en Fresno el Viejo. Autónoma y de 45 años, disfruta bailando, cosiendo y ayudando a la gente del pueblo, como confiesa. Es la dueña de un bar, la presidenta de una asociación taurina y la fundadora de una cofradía en el municipio.

Una mujer todoterreno

“Soy una mujer alegre, simpática y que se preocupa por los demás. Yo quiero que mi pueblo sea el mejor. También soy la presidenta de la Asociación Cultural Taurina El Ruedo y ayudo a las demás asociaciones siendo secretaria también de la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Agustín del municipio”, asegura orgullosa Macarena, y no es para menos.

Ella es una luchadora. Autónoma que lleva las tierras de su familia. Tiene un bar en el municipio que se llama ‘Eclipse’. Nació en Fresno el Viejo y ha estado toda su vida allí, salvo siete años en los que tuvo que trasladarse a Valladolid para estudiar.

Macarena en Fresno el Viejo

“Tengo una buena aceptación en el pueblo ya que soy la que ayudo a las asociaciones de Fresno el Viejo y soy la presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Soledad. Cada Semana Santa la espero con ganas e intento que todo salga de la mejor manera posible”, asegura.

Una cofradía cuya idea arrancará en el año 1996, cuando un grupo de mujeres se vestía de manolas el Viernes Santo para acompañar a la Virgen.

La creación de su cofradía

“El cura que había antes no quería cofradías. En el año 2017 nos llovió y la Virgen no pudo salir de la iglesia, pero no se quedó sin sus manolas. Nos presentamos todas a la hora señalada para acompañarla. Desde ese momento volvimos a retomar la idea de crear una cofradía”, nos confiesa nuestra protagonista.

Tanto ella, como Paula, otra vecina del pueblo, se fueron a hablar con Don José María, que es el párroco del pueblo, para contarle la idea. Éste les dijo que si encontraban a 25 cofrades, les ayudaría a formarla y en 20 minutos volvieron a la casa del párroco con esa más de veintena de personas confirmadas.

“Empezamos a formar los estatutos un total de 50 cofrades y el 12 de junio de 2018 se hizo la primera reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Se leyeron esos estatutos y se formó esa primera directiva de la cofradía”, nos explica Macarena B. Antón. Ella aparecía como presidenta. Como secretaria Mª Soledad Hernández. La tesorera era Mª Paula de la Fuente, Sonia Barbado e Inmaculada Sánchez las vocales y como camarera mayor: Bernabea Barajas.

La Cofradía de la Virgen de la Soledad de Fresno el Viejo cuenta ya, tras más de cuatro años de vida, con un total de 232 cofrades, entre hombres, mujeres y niños. Y ya está viviendo con la sobriedad, religiosidad y fervor que merece la Semana Santa en el municipio vallisoletano.

Imagen de la Virgen de la Soledad

Pasión por la Semana Santa de Fresno el Viejo

“Para mí la cofradía es muy importante. La llevo muy dentro y me preocupo de que todo salga bien. Pero no solo durante la Semana Santa sino todo el año. Realizamos actividades en la Ermita de la Soledad. También, a través de la cofradía, propusimos al Ayuntamiento arreglar la Virgen, el paseo del Encuentro y la Ermita. Ha quedado muy bien y es muy útil para celebrar nuestra Semana Santa”, apunta.

Como no podía ser de otra forma, la Semana Santa es una de las fechas en las que más disfruta Macarena. La vive ya desde mucho antes para que la Virgen, el Viernes de Dolores, esté preparada para el traslado de la Ermita a la Iglesia. El Martes Santo se celebró el Viacrucis Popular. Este Miércoles Santo: el Descendimiento y el Jueves Santo el Viacrucis Juvenil. Macarena participa como figurante en una de las grandes citas de la semana de pasión en Fresno el Viejo. Llevan 35 años celebrándolo.

“El Viernes Santo lo preparamos todo para ponernos la mantilla para la procesión general de las flores y el Sábado Santo la volvemos a llevar a la Ermita. Para mí es muy emocionante vivir desde dentro la Semana Santa en mi pueblo”, añade nuestra entrevistada.

Entre los momentos especiales que destaca está el Viernes de Dolores, con la imposición de medallas. También el Martes Santo, cuando ponen las estaciones. Ese Jueves Santo con el Viacrucis, pero, el más especial, es el Viernes Santo. También, el Domingo de Resurrección, cuando los niños se ponen en las andas de la Virgen del Rosario y en el Resucitado. “En definitiva, para mí toda la Semana Santa es especial”, afirma.

En el pueblo siguen mirando al cielo para que todo salga bien, sobre todo en estos días grandes que vienen. Una mujer que ha creado una famosa cofradía y que lucha, como la que más, por el bien de su pueblo.

Sigue los temas que te interesan