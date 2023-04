Crónicas gastronómicas en torno a la caza

Dicen los expertos que es de las carnes más sabrosas y tiernas entre la abundante variedad de caza de nuestros montes. Habíamos recibido un mensaje de Lomas senior: "Cati, la esposa de Gerardo ha traído carne de corzo y, junto a otras piezas que tenía yo reservadas en el Argales, hoy, ese será el menú".

Pero antes, tomamos un vinito en la barra para ir haciendo boca y esperar a los "anfitriones". Una vez en la redonda mesa, Milena y Daniela, nos trajeron unas deliciosas croquetas de boletus realmente deliciosas.

Luego prosiguieron con unos espárragos verdes tudelanos rehogados con láminas de ajo. Soberbios.

El corzo lo sirvieron en dos tandas: primero unos filetes de pierna a la plancha, con fondo de patatas fritas, que resultaron de un buen comer, aunque a mí me tocó un filete "de mucho nervio", pero me hice con él. Pensé que estaría más duro de roer, pero no, estaban realmente tiernos y delicados de comer con ese aroma campero que tienen estas carnes.

Y luego, como plato principal, nos trajeron dos fuentes de arroz meloso con tropezones de corzo, que resultó francamente exquisito. No soy muy amigo de la caza, excepto la perdiz escabechada que me pierde. Pero el corzo me sorprendió agradablemente.

Por cierto, hablando de la carne de caza, donde hay tantos adeptos, Lomas senior y junior empezará pronto con unas jornadas dedicadas a esta producto a través de un familiar que conoce bien el sector.

De postre tomamos una porción de tarta de queso y los cafeses. Sobre el vino, tras varias consultas entre los que prefieren tinto, al final se decantaron por un 'Prima' de Toro. Uno siguió fiel a su clarete.

Durante la sobremesa, hicimos un recordatorio de nuestro amigo Félix, que se ausentó a los madriles con motivo de un encuentro familiar y se perdiño la degustación. También felicitamos a nuestro amigo Pove, ya que su hija Patricia se casó el pasado 11 de marzo, y uno no había vuelto por estos lares desde febrero.

P.D. No es de buen gusto hacer leña del árbol caído, pero les aseguro que fue una tarde espléndida cuando al término de las partidas de mus uno salió indemne: Pove y un servidor ganamos con superioridad a Lomas senior y Chuchi. Así que todo salió… por la cara, las que se van por las que se vienen, jejeje.

