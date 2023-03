El lapsus de la ministra de Transportes al postular a Reyes Maroto a la Alcaldía de Valladolid: "No, Óscar, no cambiaremos"

Noticias relacionadas La pugna de Mañueco y la ministra de Transportes vuelve a suscitar la polémica por los trenes de ancho métrico

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha tenido un pequeño lapsus este lunes. Ha sido tras pedirle una valoración sobre los nuevos ministros, que se han anunciado esta misma mañana, cuando ha querido aprovechar para hacer mención especial a las compañeras que abandonaban sus cargos.

En ese momento, les deseaba "lo mejor" tanto a Carolina Darias como a Reyes Maroto, quienes lucharán en esta carrera de fondo para alcanzar las alcaldías de dos ciudades. Por ello, pronunciaba: "Les deseo toda la suerte del mundo para lograr las alcaldías de sus ciudades, Las Palmas y Valladolid". En ese momento, todos los presentes le corregían el error, dado que Maroto luchará por la de Madrid y no Valladolid, cuyo candidato, Óscar Puente, estaba, precisamente, a su derecha rectificándole.

Puente con un tono bromista le decía: "No me quites", a lo que ella respondía: "No, no. Óscar, no cambiaremos" y continuaba: "Doy aquí una noticia". Una vez ya han finalizado estos minutos- entre risas- tras la confusión de la ministra, Sánchez pedía "disculpas" por el error.

En ese momento, reconocía públicamente todo el trabajo que han realizado en este tiempo de mandato. A Carolina por "asumir sus responsabilidades en Sanidad cuando dejó el cargo Salvador Illa". Un cargo que le llegó en un "momento complicado" por la pandemia del Covid-19. Además, ha recordado su papel como ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas durante esta legislatura.

Asimismo, destacó el "extraordinario trabajo" que ha realizado Reyes Maroto en este tiempo. En su caso puso de manifiesto "el proceso de reindustrialización del país" con los PERTE, que permiten "hacer realidad" dicha transformación digital y ecológica.

Sobre las nuevas incorporaciones, reconoce que los conoce "personalmente" y que son personas "extraordinarias". Está segura de que realizarán el desempeño de sus funciones con "solvencia y profesionalidad" y no ha dudado de que serán "excelentes ministros".

Un día de cambios en el que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana le desea "la mejor de las suertes" a todos sus compañeros y compañeras; a los que vienen y los que se van.

