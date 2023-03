“Patente de corso” para los vehículos municipales a la hora de aparcar en Valladolid

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esto es lo que ha ocurrido en Valladolid con algunos vehículos municipales de Valladolid. Y es que las redes sociales se han convertido en el ‘gran hermano’ que todo lo ve. En medio de la polémica por el exceso de medidas prohibitivas y de la reducción de zonas de aparcamiento, van algunos coches del Ayuntamiento y no cumplen con las normas.

Así lo han manifestado varios usuarios en las redes sociales que han criticado algunos de sus coches no cumplan con la normativa de tráfico, al aparcar en cualquier lugar y de cualquier manera. Varios tuiteros han compartido imágenes en las redes sociales donde se ve a un vehículo de Biki, la iniciativa para favorecer la movilidad sostenible, dificultando el paso a los ciudadanos. Algo que, como es lógico, ha causado malestar entre los usuarios. Está claro que no son todos, solo una minoría, pero ofrecen una mala imagen en la ciudad.

La BIKI subida encima de la acera estorbando el paso del tráfico. Y si, no es la primera vez que lo veo. #puenteatasca pic.twitter.com/AdX2OeF2Q2 — The Man With No Name (@TheManW69159093) March 20, 2023

"La Biki subida encima de la acera estorbando el paso del tráfico. Y sí, no es la primera vez que lo veo", ha criticado un usuario en la red de Twitter. Y en la imagen se puede comprobar cómo una furgoneta se encuentra entre la acera y la carretera.

Furgoneta de Biki provocando problemas de tráfico @TheManW69159093

Coche del Ayuntamiento mal aparcado @judithgf5

Esto ha provocado un reguero de imágenes donde se pueden ver a los coches municipales que no cumplen con la normativa. En otra imagen se observa cómo un coche del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Valladolid está subido a la acera en la calle Álvarez Taladriz. Son muchos los usuarios que critican que la Policía Local no actúe en estas situaciones, cuando no hay perdón para el resto de los vallisoletanos en caso de aparcar mal.

