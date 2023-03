Puente critica el doble rasero del PP cuando gobierna y en la oposición: "Almeida iba a acabar con Madrid Central y lo ha ampliado"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que lo que se va a reducir "a la mínima expresión" va a ser la "representación del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid". Una afirmación que lanzaba después de que el candidato del PP a la Alcaldía, Jesús Julio Carnero, se comprometiera el pasado sábado que va a reducir "a la mínima expresión" la Zona de Bajas Emisiones. Declaraciones que se han producido en la visita que ha realizado a las instalaciones del sistema de bicicletas BIKI.

Puente afirmaba que el PP "siempre tiene dos propuestas: una cuando están en la oposición y otra cuando llegan al Gobierno". Ponía de ejemplo al actual alcalde de Madrid, José Luis Almeida, quien "propuso acabar con Madrid Central y ahora Madrid Central es todo comprendido en la M-30". Por ello, hacía hincapié en que "no solo no ha acabado con ello, sino que lo ha ampliado notablemente".

Respecto a la Zona de Bajas Emisiones hacía alusión al alcalde de Alicante, con quien había estado la pasada semana, y aseguraba que "allí están poniendo cámaras" y es una zona "tan grande o más como la de Valladolid". También expresaba que esta medida "le ha costado el apoyo de Vox a los presupuestos municipales".

En este sentido, el regidor responde firme: "Los tiempos van en una dirección muy clara y yo creo que es engañar a los ciudadanos decirles que se puede ir en otra". Asimismo, garantiza que van a velar "por la salud de los ciudadanos" y a hacer ambientes "lo más libre posible de emisiones". Todo ello con la mira puesta en que Valladolid es una ciudad 2030: "Nadie puede prometer hacer cosas en contra de ese compromiso que tenemos asumido".

Antolín cesa voluntariamente como presidente de la Comisión

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha expresado, en varias ocasiones, que debían retirar la presidencia de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones a Martín Fernández Antolín, concejal no adscrito tras abandonar Ciudadanos.

Antolín puso a disposición del alcalde su cargo, pero no ha hecho falta que sea Puente quien tome una decisión ya que, finalmente, ha cesado de manera voluntaria. "No se cobra ni por presidir ni por estar, ha sido el empeño del PP en que lo dejara. Una actitud que me parece muy poco elegante con el concejal", afirma Puente.

Asegura que Fernández Antolín "no ha querido problemas" y, por ello, ha decidido dejar el cargo por cuenta propia. Ahora será Pablo Vicente quien asuma la presidencia de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.

Otra de las dudas está en si, finalmente, formará parte de la lista del PSOE a las municipales. Puente afirma que "lo veremos". Todavía no sabe cuál será la lista definitiva porque le ha dedicado "poquísimo tiempo" pero la semana que viene estará disponible.

Biki ya suma 5.700 abonados

El número de inscritos en el sistema público de bicicletas, Biki, ya registra los 5.700 abonados en el primer mes de funcionamiento. Un sistema que Puente ha tildado de "espectacular" tras alcanzar una cifra que "no se contemplaba ni en las mejores previsiones".

El éxito que han obtenido, a diferencia de las personas que usaban Vallabici, se debe a que es "un sistema bien dimensionado" y solo en bicis eléctricas "hay más ahora que las mecánicas del anterior". Por ahora, hay 83 estaciones desplegadas y en proceso de instalar las otras 14 que faltan por la ciudad. Asimismo, ha afirmado que comprarán alguna más "en los próximos meses".

Puente ha afirmado que ya hay localidades, como La Cistérniga, que se han dirigido a ellos para poder implantar este sistema. Finalizaba matizando que "más allá de los habituales chascarrillos de la oposición", hay un 'feedback' "positivo" por partre de los habitantes.

Sigue los temas que te interesan