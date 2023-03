El padre coraje vallisoletano que busca resolver el asesinato de su hijo: “Me acuerdo todos los días de Óscar”

Era el día 25 de mayo del año 2007. Esa trágica fecha ya para la localidad Tordesillas marcaba el final del camino vital de Óscar Gómez, de 29 años, que fallecía tras ser atacado a las puertas de su local: ‘La Bodeguilla de Tordesillas’. Todo tras enfrentarse a unos obreros que intentaban robar el mobiliario de la terraza de su local. Uno de ellos le empujó y se golpeó en el bordillo con la cabeza para fallecer en el acto.

15 días después de que los hechos ocurrieran, la Guardia Civil detenía a un hombre como presunto sospechoso. Sin embargo, le iba a dejar en libertad por falta de pruebas . Un caso que se archivaría en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Valladolid. Sin embargo, tanto Roberto Gómez, padre de Óscar, como los abogados de éste (Despacho Criminológico Jurídico Balfagón y Chippirras), reactivaron con varias acciones el caso a finales del pasado año 2022.

Una lucha que se reavivó el pasado año

Los abogados explicaron el pasado mes de noviembre, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el caso “estaba calificado como homicidio”. Había un sospechoso reconocido por la novia de Óscar que “también fue agredida esa noche”. Así comenzó una investigación y el juez decidió que no había indicios “para dirigir la acusación contra nadie ya que se sobreseyó la causa en el 2010”.

El pasado 21 de noviembre de 2022 se aportaron nuevas pruebas ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Valladolid para reabrir la causa. “Presentamos un informe pericial caligráfico” diciendo que “la prueba de descargo del presunto agresor de Óscar estaba falsificada. A los dos días, el Juzgado nos contestó asegurando que no cabe la reapertura de las actuaciones. Es una vergüenza”, señalan los abogados. Una contestación que llegó el 23 del mismo mes.

Por ello, y ante la primera negativa, el pasado 29 de noviembre de 2022 han presentado un “recurso de apelación” ante la Audiencia Provincial de Valladolid con el fin de que la causa se reabra.

La lucha de Roberto, su padre

Roberto, su padre, 16 años después, asegura que recuerda cada día lo que pasó. No se resigna y quiere que, de una vez por todas, se sepa la verdad y se condene a la persona que asesinó a su hijo aquel 25 de mayo de 2007.

“El juez no hizo las cosas bien. Ahora está en la Audiencia Provincial de Valladolid y, por lo menos, tenemos algo. No podemos confiar en los jueces de este país”, asegura Roberto Gómez, el padre de Óscar en declaraciones a este periódico.

“También recuerdo qué hablé hace tiempo con Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia de Valladolid por aquel entonces. Me dio buenas palabras pero no he visto hechos reales”, apunta el padre, que añade que también lo hizo “con la fiscal jefe”, también sin respuesta.

“Me acuerdo todos los días de Óscar. Aunque se resuelva el caso, que espero que así sea, seguiré acordándome de él”, finaliza Roberto.

Un padre coraje que lucha, cada día, por su hijo. Todo tras un asesinato que marcó la historia de la provincia de Valladolid en lo que a los sucesos se refiere.

Sigue los temas que te interesan