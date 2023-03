El PP abandona el pleno del Ayuntamiento de Valladolid por insultos a sus concejales

El Grupo Municipal Popular ha abandonado este martes el pleno del Ayuntamiento de Valladolid. El rifirrafe comenzó con una disputa entre Pedro Herrero, del Partido Socialista, y los populares. Fue en una de sus intervenciones cuando se refería a la oposición y estos pidieron el turno de palabra para poder contestarle, pero fue denegado por parte del regidor.

En este momento, la portavoz del PP, Irene Núñez, mencionaba el artículo de la Constitución donde se reconoce el derecho a hablar en caso de que le hicieran una alusión directa. Pero el alcalde no entendió que eso hubiera sucedido, algo a lo que ella contestó: "Quizá no lo ha visto porque no ha despegado la vista de la pantalla del móvil".

La tensión iba creciendo en el pleno y Núñez pedía una breve intervención. Bajo la atenta mirada de todos los concejales y del propio alcalde, explicaba: "Óscar Puente hace lo que quiere con los tiempos, habla cuando quiere y cuando quiere no va a la cuestión debatida. Deja que su equipo de Gobierno insulte a los concejales de la oposición y utilicen cuestiones personales". Por esta razón, se han levantado y han decidido abandonar la sesión plenaria.

Ante este hecho, el alcalde de Valladolid afirmaba que “en ningún momento les han nombrado” y que habían sido ellos quienes le habían tildado al concejal de “títere”. Finalmente, han decidido abandonar el salón casi al final de la celebración del mismo.

Desde el Partido Popular afirmaban, minutos más tarde de este hecho, que "el alcalde como presidente debe velar por las debidas garantías" pero que "genera una indefensión a todos los concejales, pero particularmente a este grupo al que trata con desprecio total a la democracia". Irene Núñez asegura que "no contestan a las preguntas ni atienden a las mociones" y que "Puente debe respetar y proteger el núcleo esencial de los derechos de cada concejal". Afirma que la gota que ha colmado el vaso ha sido el "no dejar intervenir a dos concejales por alusiones". Motivo que les ha llevado a abandonar.

Una vez se han marchado, Puente ha asegurado que “no ha dado buen resultado histórico salir del salón de plenos”. Un discurso al que se unía María Sánchez, de Valladolid Toma La Palabra, quien decía que “han sido ellos quienes nos han acusado de estar con los verdugos, con los violadores”.

Minutos más tarde, el alcalde mostraba una imagen vía Twitter donde afirmaba que, tras marcharse del Pleno, “renuncian a sus derechos y abandonan a los ciudadanos a los que representan”. Y finalizaba con un “van a dejar su partido en el ámbito local como un solar”.

El Pleno del Ayuntamiento tras el abandono del Partido Popular @oscar_puente_

