El tremendo dolor del novio de Estela Domínguez tras el accidente mortal: “Lo era todo para mí”

Hugo Prieto Rodríguez (18 años, Salamanca) es un chico normal que estudia 2º de Bachillerato en el IES Martínez Ulibarri de la capital charra. Sencillo, deportista y al que le gusta mucho estar en familia. Es amigo de sus amigos y guarda una gran relación con los profesionales del ciclismo, como confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León con voz entrecortada.

La vida del joven salmantino cambiaba el pasado jueves, 9 de febrero. Todo después de conocerse que su novia, Estela Domínguez, de 19 años de edad, perdía la vida tras un fatal accidente después de ser arrollada por un camión en la N-620, a la altura de la salida del polígono industrial de Villares de la Reina.

Charlamos con él apenas 10 días después del terrible suceso y tras más de una semana dura para él. Su vida, tristemente, ha cambiado. Su dolor se siente a través de la línea telefónico.

De las carreras cadetes a un trágico accidente

“Soy ciclista. Siempre lo seré. Me encanta montar en bici. Es una forma de evadirme y distraerme. Ahora más después de lo ocurrido. Siempre montaré en bici por Estela porque es lo que me pedía”, confiesa el novio de Estela Domínguez poniendo en valor un deporte duro donde los haya.

Se conocieron en las carreras de cadetes. A partir de ahí se veían cada vez más y fueron cogiendo cada vez más relación y cariño. Todo para comenzar un noviazgo que se prolongaba durante año y medio. Compartían viajes, competiciones… compartían vida, al fin y al cabo.

Todo hasta el fatídico accidente. “Me enteré porque tenemos la aplicación del Iphone conectada y yo veía donde estaba su móvil. Esa tarde tuve un examen y no pude salir a entrenar con ella. No le di importancia. Al rato miré el móvil y vi que seguía en un punto negro complicado. Al ver que no me cogía el teléfono fui hasta allí y me encontré el fatal accidente”, narra Hugo, al borde del llanto.

“Lo era todo para mí”

“Estela lo era todo para mí. Le daría las gracias por todo lo que me ha enseñado. Por cómo era y cómo me trataba. Siempre estará en mi corazón. La he querido y la quiero mucho”, añade nuestro entrevistado.

Hugo asegura que estos 10 días han sido duros. “No tenía fuerzas y las he sacado de donde podía”, explica. Añade que ha intentado salir todos los días a entrenar con el fin de distraerse. “He pasado estos duros días haciendo lo que me gusta que es montar en bici”, añade emocionado en más de diez minutos sumamente duros de conversación.

Hugo asegura que deportivamente Estela Domínguez era una persona “muy seria con sus entrenamientos” y que “tenía muchas ilusiones”. No en vano era una de las promesas del deporte vallisoletano. Académicamente, añade, también era una persona ejemplar. “Era responsable, trabajadora y constante”, afirma.

El novio de Estela Domínguez da las gracias a todos los que le han apoyado durante estas duras jornadas tras el fatal accidente.

Llamamiento a cumplir con la seguridad vial y respetar a los ciclistas en las carreteras

“Queremos que la gente se mentalice cuando va por la carretera. Que sepan que, además de coches y camiones, también hay peatones y ciclistas. Hay que respetar las normas de circulación para evitar accidentes”, asegura el salmantino para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado con su novia.

Hugo hace un llamamiento a la responsabilidad y pide “anillos de entrada y salida” y también “carriles bici en la zona Norte de Salamanca”. También quiere que los arcenes “estén limpios” y que se “señalicen tramos de carreteras con la señal de peligro”.

“Encima de una bicicleta siempre hay una vida”, finaliza. Tristemente la suya ha quedado truncada por la muerte de la joven Estela.

