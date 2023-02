El decano de los Abogados de Valladolid sobre la huelga de los letrados: "Me parece inaceptable e irresponsable por parte de todos"

La huelga iniciada por los letrados de la Administración de Justicia parece no mostrar atisbos de llegar a su fin. Ministerio y Comité de Huelga iniciaron este pasado jueves a las 17:00 horas una reunión para tratar de poner fin al parón, pero ni unos ni otros han decidido dar su brazo a torcer, y prueba de ello es que 16 horas después (incluida la noche) todavía estén reunidos, aunque, según señala un comunicado de los segundos, "sin mirarse ni siquiera a la cara". El decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Martín, ha calificado esta situación de "inaceptable e irresponsable por parte de todos (Ministerio y letrados)", ya que la paralización de la Justicia afecta a todos los escalafones. "A ver si se termina de una vez y podemos seguir trabajando", reclama sin tomar partida de ninguna de las dos posiciones en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

El Ministerio de Justicia, después de iniciarse la reunión ayer por la tarde, ha remarcado que este viernes a las 09:00 horas tenía otro encuentro, pero, sin embargo, los representantes del Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia han decidido no levantarse hasta que haya avances en la negociación. La cartera dirigida por Pilar Llop exige que se desconvoque el parón para iniciar la negociación, mientras que los Letrados exigen algo a cambio para tratar de desbloquear la situación. En cualquiera de los casos, ninguno de los dos agentes participantes parece querer ceder.

Javier Martín que cree que es una situación que "raya lo absurdo". "Lo que hace es perjudicar a terceros. Me parece una locura", subraya el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, sin tomar partido de ninguna de las dos posturas. No obstante, Martín aclara que si existe ese compromiso del Ministerio de Justicia de mayo de 2022 para llevar a cabo una subida salarial de los letrados y hacer una aproximación al sueldo de fiscales y jueces, "no entiendo la postura" de Pilar Llop y su equipo. "Me parece que es cabezonería y creo que están pensando que si ceden a esto luego van a venir los funcionarios, luego los jueces y luego los abogados del turno de oficio", matiza.

Sin embargo, Martín puntualiza que "por lo menos" los abogados del turno de oficio "nunca nos hemos planteado una huelga porque hay unos terceros muy perjudicados que son los justiciables". "Se merecen todo el respeto entre otras cosas porque un país sin justicia deja de ser un Estado democrático", afirma con rotundidad.

Desde que se iniciase la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, en Valladolid se han suspendido entre 450 y 500 juicios y vistas semanalmente. También se han visto agravadas las cuentas de consignaciones de los juzgados. "Aquí tienen parados como 15 millones de euros. Todo eso está retenido, nadie lo hace y eso va generando una bola cada vez peor", advierte. Una situación que comienza a ser insostenible y que considera que va a "costar mucho recuperar".

Martín teme que el Ministerio de Justicia apueste por señalar juicios por las tardes y declarar agosto como un mes hábil, con el objeto de recuperar todo lo perdido durante el tiempo que dure la huelga.

Además, también pone de relieve la "tensión" que se está creando entre los letrados y los demás sectores de la Justicia, tales como abogados, procuradores, jueces, funcionarios y fiscales. "Esto llega un punto que es difícilmente sostenible. Jueces y funcionarios pueden tener su tensión, pero al final de mes cobran su sueldo. Abogacía y procura estamos parados, no generamos ingresos y la situación se va tensionando cada vez más", avisa el decano del Colegio de Abogados de Valladolid.

A pesar de todo ello, Javier Martín reitera que su sector "no debería hacer una huelga en ningún caso". "Estamos haciendo reclamaciones al Ministerio continuamente, pero lo hacemos desde la responsabilidad. Lo otro sería una completa irresponsabilidad por mucho que tengamos que reclamar. No podemos paralizar los servicios de guardia y el turno de oficio porque queramos una retribución mayor. Hay servicios esenciales que no se deberían paralizar", insiste.

Aunque le "cueste" vaticinar el desenlace de esta situación, ya que se pensaba que con la reunión de este jueves se iba a desbloquear, Martín cree que todo puede acabar con que desde el Gobierno "se corte alguna cabeza". "Ya hemos visto como salía la ministra culpándose de cosas que no tiene culpa. A lo mejor acaba pagándolo un cese de Llop o del secretario de Estado. Desde luego que estando los mismos actores esto va a seguir igual, el cambio es lo que puede desbloquear la situación y es lo que yo creo que va a terminar por pasar", sentencia.

Sigue los temas que te interesan