Alberto García, director ejecutivo de Tauroemoción, nos abre las puertas del coso vallisoletano

Fue todo un bombazo informativo que nadie esperaba. Tras casi 30 años de gestión ininterrumpida por parte de las casas Choperita y Matilla, tanto monta, el coso del Paseo de Zorrilla será administrado por la mercantil Tauroemoción, cuya cabeza visible es el empresario turolense Alberto García.

García Buj, es presidente/propietario del Grupo Tauroemociónate, director ejecutivo de Tauroemoción y director ejecutivo de Producciones Los Mudéjares. Es, además, apoderado de los matadores de toros El Cordobés, Emilio de Justo Y Joselito Adame.

Ha organizado toros durante las últimas temporadas en: Alcázar de San Juan, Almendralejo, Arenas de San Pedro, Burgos, Corella, Daimiel, El Casar, Fuengirola, Huesca, Jaén, Jódar, Soria, Villanueva del Arzobispo y Vitigudino. A partir de ahora, se incorporan las plazas de Valladolid y Cali (Colombia).

P.- ¿Desde cuándo rondaba la idea, le preguntamos al nuevo empresario del más que centenario coso?

R.- Nos hace mucha ilusión gestionar esta plaza con tanta importancia y solera, pero la verdad es que no teníamos pensado que llegaría en este momento, no sabíamos que ya había finalizado el contrato con la anterior empresa

P.- ¿Fue difícil convencer a Jumillano y a su familia?

R.- La verdad es que el acuerdo fue rápido, porque ellos nos llamarón para explicar la situación y ofrecernos esta posibilidad, y a partir de ahí el acuerdo se cerró pronto.

Foto del coso del Paseo de Zorrilla en la pasada feria taurina (Natalia Calvo)

P.- ¿Por cuánto tiempo se ha firmado el contrato de arrendamiento?

R.- Por cláusula de confidencialidad no puedo contestarte exactamente pero si puedo decirte que es a largo plazo, ya que un proyecto así sería inviable en un corto periodo.

P.- En la reciente presentación, celebrada en la oficina de Caja Rural de Zamora, nos pudimos enterar a vuela pluma cuales eran los planes previstos para el coso de Valladolid. Amplíenos esos planes.

R.- Como expliqué, lo principal que va a notar la afición de Valladolid con nosotros es ilusión, trabajo y cercanía; a partir de ahí pondremos todas las estrategias que nos han llevado al éxito en otras plazas que estaban en peor situación que Valladolid. Queremos recuperar el ambiente taurino en la ciudad durante todo el año y para ello vamos a poner todos nuestros esfuerzos

P.- ¿Y la excelente idea de estar bajo el paraguas de una entidad financiera cómo surgió?

Presentación y firma del convenio en Caja Rural de Zamora

R.- Consideramos que para lograr los objetivos se deben implicar las administraciones públicas y privadas, ya que una buena gestión de la plaza de toros puede servir de revulsivo económico a la ciudad y a la provincia.

P.- A las plazas que actualmente gestiona Tauroemoción (unas15) se une la de Valladolid, una de las de más sabor taurino de España ¿Qué va a significar este paso empresarial tan importante?

R.- Desde que fundé la empresa en 2009 hemos ido en constante evolución y en 2023 volvemos a crecer con la gestión de la plaza de toros de Valladolid, ahora a seguir trabajando duro, con honradez y con los pies en el suelo para poder seguir avanzando como empresa y aportar nuestro granito de arena a la tauromaquia

P.- ¿Habrá novilladas?, ahora que están funcionando varios coletudos pucelanos.

R.- Las novilladas son completamente deficitarias y en estos momentos no se tiene una base de abonados sólida que nos permita invertir en ello, no obstante, estamos hablando con las administraciones para que nos apoyen y poder realizar alguna.

P.- Usted, que fue capaz de llevar a José Tomás a Jaén formando una auténtica revolución, ¿Intentará traerlo a Valladolid?

Con José Tomás en la plaza de toros de Jaén (cedida)

R.- Todos los años cumplo con mi obligación de poner las plazas que gestiono a disposición de José Tomás, de momento no se ha pronunciado, pero ojalá pudiera torear en un futuro en Valladolid

P.- Discúlpeme, empresario, pero me toca hacer de abogado del diablo por esta tierra a la que quiero y me he comprometido como si fuera mía. Hay en Valladolid ganaderías legendarias como Raso de Portillo y otras que han realizado un buen papel en esta temporada como la de Eladio Vegas y Toros de Brazuelas ¿Tauroemoción tenderá la mano al paisanaje torero y ganadero?

R.- Vamos a hacer un seguimiento de estas ganaderías y ojala se den las circunstancias y las condicionantes para que puedan lidiar en Valladolid a corto plazo

Los “Choperas” y “Choperitas” empezaron en esto del toro con las cuadras de caballos de picar, el abuelo Matilla de veedor en la Casa Balañá, los Lozano y los “dominguines” desde el toreo (Pablo Lozano, “la muleta de Castilla” y Luis Miguel “el del número uno”).

Y usted partió desde los concursos de recortes por su tierra turolense. Aún recuerdan a aquel chaval larguirucho que se ponía delante de los toros con desparpajo. Y mira por dónde, aquél joven arrojado se codea con la flor y nata del taurinismo patrio y allende los mares (Cali).

P.- ¿Cómo se siente en esta posición?

R.- Estoy muy orgulloso de mis orígenes y de mis inicios, además le doy una importancia vital al festejo popular, ya que donde existe un festejo popular consolidado siempre perdurará la tauromaquia. En cuanto a mi posición, que obviamente es distinta a cuando empecé, solo quiero seguir siendo la misma persona y ayudar a que la tauromaquia crezca y esté cada vez más sana.

Alberto García en una tarde de sus muchos concursos de recortes. El empresario nunca ha olvidado sus orígenes (cedida)

P.- ¿Y cómo se siente un empresario joven tras “comerle las meriendas” a empresarios tan avezados como los Chopera, en Burgos y a Matilla en Valladolid?

R.- Tauroemoción no ha quitado nada a nadie, en Burgos salió un concurso en el que ganamos de forma limpia y en Valladolid no hicimos nada desleal, se terminó el contrato y hasta ese momento no habíamos presentado nada.

Tengo mucho respeto por mis compañeros, dentro de la lógica competencia empresarial, abogo siempre por que no sea desleal.

Hace unos años (2019) le hacíamos una entrevista en este mismo medio donde se rumoreaba que tenía usted un “caballo blanco” para sacarle las castañas del fuego… económico. Y usted argumentó que fue su madre quien le facilitó los primeros dineros para emprender su camino empresarial.

P.- ¿Sigue siendo su madre ese “caballo blanco”?

R.- ¡Jajajajaj! Rumores de esos me han llegado muchos, algunos surrealistas, pero puedo afirmar que soy propietario único de Tauroemoción, que no he tenido más apoyo que el de mi madre en mis inicios, y que desde hace unos años, gracias a Dios, ya no he necesitado ese apoyo por los buenos resultados económicos que ha arrojado la empresa.

Cambiamos de asunto, sin salir del toro, obviamente. Y hablamos de sus toreros.

P.- ¿Como apoderado, con qué toreros cuenta para esta temporada?

Alberto García posando con El Cordobés, Emilio de Justo y el diestro mexicano Joselito Adame (cedida)

R.- Apodero en la actualidad a Emilio de Justo, Joselito Adame y El Cordobés, este último en su temporada de despedida

P.- ¿Cómo vivió el regreso de Emilio de Justo?

R.- Con mucha emoción, admiró mucho a Emilio por cómo ha sido capaz de superar una lesión tan grave en tiempo record, con un esfuerzo y sacrificio impresionante.

Este final de temporada ha sido para usted apoteósico con el contrato del coso pucelano y, por fin, la celebración de la feria de Cali, (Colombia) que estaba en el aire por los nefastos políticos, quienes se empeñan en romper con todo lo taurino, tanto en España como en la querida Colombia, además de otros países hispanoamericanos.

P.- ¿Cómo ha ido lo del coso caleño de “Cañaveralejo”

Cartel de la feria taurina de Cali (Colombia) donde Alberto García es empresario desde 2021

R.- Feliz por sacar esa feria adelante y recibir el cariñó de la afición y propiedad, pero triste porque siendo realista veo mal el futuro de la tauromaquia en Colombia, y es una pena que se pueda acabar y que sigamos perdiendo terreno.

P.- Empresario, apoderado y le falta la ganadería ¿Tiene proyectos sobre ello?

R.- Lo que me faltaba ya, jaja, no me lo planteo la verdad, aunque amo al toro con todas mis fuerzas, a corto plazo seguro que no.

P.- Háblenos del equipo de trabajo de Tauroemoción, porque suponemos que con tanto trajín hay que delegar funciones.

R.- Desde luego es clave tener un buen equipo y considero que tengo al mejor, gente joven con mucha afición, capacidad, lealtad y ganas de crecer.

No puedo nombrar a todos, pero al tratarse esta entrevista principalmente de Valladolid, voy a destacar a Nacho de la Viuda, al cual vais a tener como gerente, que desde que lo fiché hace unos cinco años ha crecido mucho y que además es de mucha capacidad de trabajo y es buena persona, que para mí es fundamental.

Alberto García y Nacho de la Viuda, un buen tándem para llevar a buen puerto el coso pucelano (cedida)

Aunque yo voy a estar todo lo posible en Valladolid y estaré al día en la gestión, él va a ser la cara visible de mi equipo y el que esté a diario con vosotros. Está muy ilusionado de que gestionemos la plaza de su ciudad.

Gracias a Alberto García por atendernos, como siempre. Le deseamos mucha suerte en todas las plazas y los toreros que gestiona. Antes de San Pedro Regalado volveremos con él para ir avanzando lo que se vaya “cociendo” en el emblemático coso del Paseo de Zorrilla. ¡Bienvenido a Pucela!

