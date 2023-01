Récord de Pingüinos: más de 40.000 inscritos, pero con el susto en el cuerpo

Pingüinos lo ha vuelto a hacer. La concentración invernal de motos que se celebra en Valladolid ha vuelto a superar sus mejores registros al lograr el récord de participación con más 40.000, a la espera de la confirmación de los preinscritos. El año pasado se situó en 38.000.

La organización ya solo dispone de entradas de peatón, por lo que no podrán acceder más coches y motos dentro de la zona de acampada en la antigua Hípica, hasta completar el aforo, el tesorero y portavoz de Turismoto, José Manuel Navas, se ha congratulado de estas cifras.

Aunque es cierto que esta edición será siempre recordada también por la “imprudencia”, según anunció Navas, de unos moteros que en la noche de ayer provocaron la explosión de una hoguera. Según ha desvelado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, fue por usar “gasolina y aceite como acelerante” para intentar que la hoguera no se apagara. Para el primer edil se trata de un lamentable incidente, “una desgracia” que hacía mucho tiempo que no ocurría. Según ha relatado, son seis los heridos y una mujer se encuentra con quemaduras graves, pero “su vida no corre peligro”.

Además se ha felicitado por el récord de la ciudad “algo que ya es una agradable rutina” recordando que hace años estuvo a punto de desaparecer o los años suspendidos por la pandemia. “Recuperar la normalidad para una ciudad que vive las motos como ninguna sin tener circuito cercano”, afirmó.

Así, esta mañana la acera de Recoletos ha sido testigo de un nuevo desfile de las banderas. Junto al alcalde estuvieron , la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo. Se ha podido ver a aficionados a las motos y familias esperando mientras daba inicio el tradicional desfile motero.

