Puente confía en conseguir la próxima semana el acuerdo con el Ministerio para la Ciudad de la Justicia

La Ciudad de la Justicia sigue siendo un tema invadido por numerosas incógnitas. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, asegura que, por ahora, “está todo igual”, en plena “negociación” y espera que “como muy tarde la próxima semana” ya esté el convenio.

“Si no hay protocolo, no habrá cesión”, afirma Puente. Lo cierto es que el viernes pasado se produjo una concentración frente al colegio El Salvador en la que, según aclara, ya apuntaba que “estábamos cerca”. En ella todos los grupos políticos de Valladolid mostraban su unidad y pedían al Ministerio de Justicia que no se pusiera "de perfil" ante la situación.

El Ayuntamiento en estos momentos está “intercambiando borradores” y quieren realizar “algún ajuste en lo relativo a los plazos” e incide en que espera que “pronto” esté ya el acuerdo. Lo único que le importa en estos momentos a Puente es “amarrar el acuerdo”.

Asimismo, no ha querido dar ningún dato más puesto que prefiere que "cuando esté completado, contarlo con las cantidades y plazos". Por ello, espera firmar pronto y se mantiene "convencido" de poder dar la próxima semana alguna información más y que ya esté el acuerdo sobre la mesa.

