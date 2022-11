El PP asegura que el Ayuntamiento retrasa las multas en la Zona de Bajas Emisiones para “evitar el castigo electoral”

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones que deberá entrar en vigor el próximo.

Desde el Partido Popular aseguran que “no se tiene en cuenta las consecuencias que ocasionará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en los negocios de la zona centro”, al no realizarse un análisis del impacto social y también económico. De la misma manera, aseguran, el proyecto de Ordenanza que hoy se ha aprobado, tampoco contempla “un Plan de Sensibilización, Comunicación y Participación”.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid considera que la delimitación de la ZBE establecida “es desproporcionada” y “responde a razones ideológicas, sin tener en cuenta las reales de la ciudad, dejando a un lado el interés común que debería aportar a la ciudadanía”, afirma la presidenta del grupo, Pilar del Olmo.

Desde el PP afirman que está claro que con esto quieren obtener rédito político. Añaden que entrará en vigor pero que no multarán en 2023. “Esto evidencia que el actual alcalde y candidato a la Alcaldía por el PSOE no está tan seguro de ganar las elecciones, como dice y teme ser castigado por los vallisoletanos en las urnas, no solo por esto sino por todos los despropósitos que está ejecutando en materia de movilidad en la ciudad mientras ha estado al frente del Ayuntamiento”, finaliza Del Olmo.

