A Puente le han "sobrado" las "descalificaciones" de Montero hacia los jueces: "Es bueno asumir que uno se puede equivocar"

La Ley del ‘solo sí es sí’ está generando una gran polémica en la sociedad. Hay quienes no entienden que personas que han cometido un delito sexual, puedan rebajar sus penas, y es que precisamente es lo que está ocurriendo desde hace unas semanas en nuestro país.

Ante este hecho, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha pronunciado: “Es un tema complejo, me han sobrado las declaraciones de la ministra en términos de descalificación hacia los jueces. No me gusta” y ha continuado expresando que puedes “no estar de acuerdo” pero no “decir palabras gruesas” ni eludir “en términos generales” al poder judicial.

De esta forma, ponía como ejemplo una resolución del TSJCyL en la que “no accede a la rebaja de la pena en el abuso de un menor”. Por ello, Puente ha afirmado que es un “tema complejo” y que, en este caso, lo mejor es que sea el Tribunal Supremo quien siente “unas bases definitivas”. Por otro lado, ha asegurado que hay tribunales que están “interpretando” que con la rebaja de la pena mínima cabe la posibilidad de rebajas de penas impuestas que se hubieran acogido a la mínima del anterior cogido penal; un “criterio respetable”.

Ante este conflicto con la norma, el alcalde de Valladolid cree que, "si hay algún error legislativo, se debe modificar” siempre con “tranquilidad y sosiego”. Para quienes están en contra de esta Ley puesta por el Ministerio de Igualdad, también les ha dedicado unas palabras: “Está muy bien ser revolucionario, pero no estar excesivamente revolucionado porque no se escucha. Es bueno saber escuchar, asumir que uno se puede haber equivocado, pero con sosiego y calma porque es una cuestión compleja”.

Presupuestos "sin valoración" por parte de la oposición

Los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid se presentaron la semana pasada. Hasta el momento el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, afirma que "no ha habido valoración" por parte de la oposición, "ni Ciudadanos, ni el Partido Popular ni Vox se han pronunciado".

Respecto a las enmiendas, asegura que en los años que llevan en el Gobierno "siempre ha habido enmiendas aceptadas". Por ello, en el presupuestos han "hecho encaje de bolillos para aprobarlo" pero siempre que se "pueda concitar un mayor presupuesto, mejor".

Puente alega que cuando él estuvo en la oposición "nunca se aceptó una enmienda" y que eso le parece "mala política" y todo "depende de las enmiendas que se presenten" si "puede mejorar el presupuesto, se aceptarán".

Por último, ha aseverado que el no tener ninguna opinión, tras siete días desde que se presentaron, es un "reflejo de cómo está la oposición".

