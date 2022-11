Jesús Herrero, de Tiedra, novillero con picadores y banderillero

Jesús Herrero, novillero de la vallisoletana Tiedra, quién desde su niñez vivió el toreo con intensidad ya que su padre (Ramiro Herrero) fue banderillero.

Llegó a debutar con caballos, y desde hace 16 temporadas está en las filas de los de plata. Herrero nos narra sus inicios aprovechando un entrenamiento en la placita de tientas de su amigo Jesús Ojeda, en Alaejos.

Sus inicios en las escuelas de las dos Medinas y Andrés Vázquez

“Yo empecé en el mundo del toro cuando tenía 9 años. Estuve en las escuelas taurinas de Medina del Campo y luego en la de Medina de Rioseco. Posteriormente, me estuve preparando con el maestro Andrés Vázquez varios años, en Villalpando. Mi primera novillada sin caballos, con mi padre de banderillero, fue en Mucientes en 2001”.

50 novilladas sin caballos y debut en Zaratán

“Toreé sin picadores alrededor de unas 50 o 60 novilladas y debuté con caballos el día 12 de junio de 2004 en Zaratán (Valladolid), con Joselillo y Antonio Chacón. Luego estuve otros dos años y aunque fueron pocos festejos fue una etapa muy bonita y positiva porque me divertí en lo que me gustaba y además me otorgaron en Toro el trofeo de las peñas al novillero triunfador. Fue en 2005”.

'Herrerito' cuando toreaba sin caballos (cedida)

Jesús es un joven con mucha seriedad, habla pausado y tiene la cabeza bien amueblada. Su paso por la plaza de toros de Valladolid en un San Pedro Regalado de 2006 lo recuerda con entusiasmo y tristeza porque ese día tomó la decisión de dejar el oro por la plata.

2006, el debut en Valladolid y retirada de novillero

“Aquel día ya decidí hacerme banderillero. Fue un día muy importante, pero no pasó nada. Valladolid es mi tierra, y en una plaza tan importante tenía puestas las esperanzas de que todo saliera bien…Pero bueno, me queda el grato recuerdo de haber toreado en mi plaza y con picadores. Fueron dos años de novillero con caballos y actué en cuatro novilladas picadas, alternándolas con alguna novillada sin picar y festivales”.

Jesús Herrero de banderillero en la plaza de Las Ventas (Cedida)

2007 cambió el oro por la plata, con más de 500 festejos toreados

“Ante la falta de festejos, en el año 2007 decido hacerme banderillero. Son 15 años y por tanto 16 temporadas, en las cuales he toreado entre corridas de toros, novilladas con y sin picadores, festivales y festejos de rejones más de 500 actuaciones. Este último año ha sido de lo más positivo porque he ido en las filas de Javier Herrero, Rubén Sanz y con el rejoneador Oscar Borjas, con quién llevo varias temporadas”.

Con los Hermoso de Mendoza y Urdiales

Y también -nos dice Jesús con orgullo- que tuvo "la suerte de torear la pasada temporada con dos figuras del toreo a caballo como son Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza. También fui con otro gran torero como es Diego Urdiales. La verdad es que, en estas 16 temporadas, ha habido cosas buenas y menos buenas, pero hago balance y estoy muy contento por todos estos años que llevo de banderillero”.

Jesús ha figurado en la cuadrilla de Pablo Hermoso de Mendoza (cedida)

Jesús Herrero, “Herrerito” de novillero, tiene 38 años, mucha afición, amor por su profesión y mucha vida taurina por delante. Mucha suerte, Jesús.

