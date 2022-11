Jesús Pérez Carbonero o el orgullo de ser ganadero de bravo

Nuestro personaje, un empresario vallisoletano dedicado a la consultoría y formación, vivía alejado del mundanal ruido taurino hasta hace diez años que entró de lleno en la cría del toro bravo.

Y en estos casi dos lustros ha conseguido lo que muchos criadores de toros sueñan toda una vida: debutar en Las Ventas, tomar antigüedad…y con éxito.

Pregunta: ¿Tiene usted “enchufe” en el templo sagrado del toreo?

R.-No para nada, tan solo un venteño por afición.

P.- ¿Desde cuándo la afición taurina?

R.- De toda la vida, por parte materna son unos grandes aficionados.

La familia de toros de Brazuelas Natalia Calvo

P.- ¿Y la idea de ser ganadero de bravo?

R.- Yo siempre cuento que lo primero que me compré, y de lo cual tuve posesión, fue una parcela de 2500m. en la que me hice unas cuadras yo mismo con 20 años, a partir de ahí he tenido varias fincas siempre ligadas al vacuno cárnico hasta, que hace diez años en una comida con Paco Medina (Montecillo) lo recuerdo como si fuera ahora, me dijo Jesús con tu afición yo te voy ha hacer ganadero de bravo y de los buenos…hasta ahora, si viviera estoy seguro que hubiera disfrutado más que yo.

P.- ¿Cuéntenos las experiencias vividas hasta ahora?

R.-Muy satisfechos, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida sin lugar a duda, al margen de mi familia por supuesto y no lo digo por este último año, lo digo desde el momento mismo que llegaron las primeras vacas algo que visualizo perfectamente ahora mismo.

P.- ¿Cómo vivió lo del debut en Las Ventas y la toma de antigüedad?

R.- Sin lugar a dudas con una gran ilusión, pero tranquilo porque era consciente de que había muchas posibilidades de que hubiera novillos de triunfo.

El ganadero en pleno herradero Natalia Calvo

P.- ¿Ha tenido buenos resultados este debut y el éxito obtenido?

R.- Excelentes ha dado una importancia y una dimensión a la ganadería

P.- ¿Dónde ha lidiado esta temporada y con qué festejos se queda?

R.- Hemos lidiado en varias plazas, por supuesto me quedo con Madrid, en Pozuelo hubo un triunfo importante y dos novillos de cuatro que lidiamos excepcionales. Y la guinda la puso Olmedo con una novillada muy completa y un sexto novillo con una faena de antología, sin olvidar Medina de Pomar y Ampudia.

P.- ¿Y qué animal tiene como recuerdo más grato?

R.-Tengo tres: “Enrollado”, el cuarto de Madrid; “Separado”, el sexto también de Madrid y “Dirigento”, el sexto de Olmedo.

P.- ¿Cuál ha sido el “secreto” para que esta temporada rompan los animales de la forma que lo han hecho?

R.-La formula en el campo es difícil pero sin lugar a dudas la exigencia en la selección, el trabajo y la pasión.

Jesús Pérez, padre e hijo junto al mayoral de la ganadería la noche del debut en Las Ventas Imagen cedida

P.- ¿Le queda en el campo algo por lidiar?

R.-Nada, se han barrido corrales y ayer mismo nos solicitaron una novillada para Francia que no podremos atender igual que en otras plazas y algunas importantes que no hemos podido cumplir, las camadas son las que son y estos años hemos quemado mucho en casa probando y contrastando.

P.- Obligado preguntar si ya prepara algunos animales para lidiar en Las Ventas la próxima temporada.

R.-Por supuesto todo está supeditado a Madrid.

Pues enhorabuena a Jesús Pérez por los éxitos obtenidos y deseamos que siga la racha. Toros de Brazuelas está de moda.

