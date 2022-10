Natacha Arranz: diseños con glamour que llevan el sello de Valladolid

Con la naturaleza como inspiración, la sostenibilidad como norma y más de 25 años de trayectoria en el mundo de la moda, la diseñadora vallisoletana Natacha Arranz no se cansa de aprender y de innovar, a la vez que transmite sus conocimientos a sus alumnos. Entre Valladolid y Reino Unido, Arranz ha llevado su talento por diferentes desfiles y eventos. Habitual en la alfombra verde de la Seminci, la diseñadora también se ha abierto un hueco en las tradicionales carreras de caballos de Ascot, gracias a sus originales sombreros.

Tal como ella misma recuerda, Natacha Arranz estaba predestinada a dedicarse al mundo de la moda desde niña: "Empecé en la moda casi sin darme cuenta, me vino de familia y no tuve ni que dudarlo, fue algo innato a lo que estaba encaminada". La diseñadora realizó su primer desfile con tan solo 17 años, cuando todavía no había comenzado sus estudios de moda. Más tarde, se especializó en el ámbito del diseño y en la actualidad no solo sigue formándose, sino que también es profesora en la Escuela Superior de Diseño de Valladolid (ESI). Ambas son facetas que le apasionan.

La diseñadora tiene claro que no es nada fácil definirse a sí misma, pero califica su estilo como "sencillo, natural y amable para las mujeres actuales, a las que le gusta diferenciarse por algo". Afirma que está a favor de cualquier opción y tendencia, del low cost o del prêt-á-porter, pero quiere aportar la diferencia, con unos diseños que "no necesariamente son para una ocasión especial, simplemente porque te apetece sentirte bien y ponerte un toque diferente", señala. Natacha Arranz opta porque quienes eligen sus vestidos "no vayan disfrazadas de mí, sino que se adapten a su estilo, a su vida diaria, que se pongan algo especial con vaqueros, con una camiseta debajo o con sandalias, y que si van a un evento se pongan tacones", agrega. En definitiva, crea sus piezas para que tengan vida.

No es de extrañar que Arranz apueste por un estilo atemporal, "no hago tendencia, prefiero que lo usen muchos años, de repente guardarlo y sacarlo a lo largo del tiempo y que siga estando de moda porque son piezas atemporales que tienen algo especial", destaca.

Pero si algo se percibe en todas sus colecciones es su inspiración: la naturaleza, el mundo vegetal y el animal, así como su apuesta por la sostenibilidad, algo que "parece algo nuevo, pero los diseñadores que tenemos una pequeña firma toda la vida hemos sido sostenibles, entre otras cosas, porque no te queda más remedio y porque tenemos que cuidar la naturaleza", afirma la diseñadora.

Otra de sus inspiraciones es el mundo oriental, cuya influencia también se percibe en sus diseños, no solo por haber vivido en La India, sino porque esa inclinación ya la acompañaba previamente, "en esa parte del mundo trabajan mucho las sedas y unos brocados muy especiales", detalla.

De igual manera, se inspira en las siluetas de los años 50, aunque trata de adaptarlas al siglo XXI, y tanto es así que cada año presenta, en Reino Unido, una colección cápsula inspirada en esa época. Se trata de su Nautical Collection, "muy marinera, con vestidos con la cintura muy marcada y con vuelo, pero siempre actualizada y bajo mi sello", explica.

También en Reino Unido, donde trabaja entre julio y septiembre, los sombreros de Natacha Arranz se han convertido en imprescindibles en las carreras de caballos de Ascot. La diseñadora se adentró en la sombrerería tras recibir algunos encargos de complementos, y desde entonces, confiesa que no ha podido dejar de hacer colecciones, de una manera muy artesanal e independientes a las de ropa que realiza el resto del año. Su interés por los sombreros la llevó a formarse en la Escuela Saint Martins de Londres, porque como menciona, "soy bastante inquieta, me gusta meterme en todo".

Gracias a los sombreros, Natacha Arranz también fue seleccionada, en el año 2013, en la categoría de mejor diseñador de accesorios en los British Fashion Awards, algo que "me abrió una puerta muy grande en Reino Unido", recalca.

Por otro lado, uno de los últimos proyectos de la diseñadora es su colección de primavera-verano del próximo año, Golden Age, inspirada en la Edad de Oro. En ella, ha querido representar la vuelta a la vida tras la pandemia y "construir un poco de ánimo". Pero también se ha abierto camino en el sector del calzado, a través de su colección WA Original, de zapatillas de lujo, ecológicas y sostenibles que ya tienen su segunda colección.

Seminci

Otro ámbito en el que los diseñadores tienen la oportunidad de darse a conocer son los festivales de cine, como la Seminci, que "nos dan mucha visibilidad, sobre todo en Castilla y León, donde no tenemos ninguna otra alfombra roja (o verde, en este caso)", apunta. La Seminci, concretamente, "nos da una oportunidad de contribuir a dar ese pequeño toque de glamour a un festival internacional tan importante", añade.

De hecho, Natacha Arranz y sus vestidos ya son habituales en la Seminci, pues la diseñadora está estrechamente vinculada con el festival y es una gran amante del cine. Por ello, "entrar en el showroom es como un premio", reconoce. Pero elegir sus propuestas para esta cita anual no siempre es fácil, "suelo trabajar con las colecciones que hago, rescato aquellos diseños que pueden encajar y hago algo especial, como el mono de pantalón transparente con el que abrí el desfile", relata.

En ediciones anteriores de la Seminci, Natacha Arranz ha vestido a conocidas figuras del mundo del cine y la televisión, como la actriz Nerea Barros, premiada con un Goya en 2014 por su papel en 'La isla mínima'; Ana Arias, conocida por interpretar a Paquita en 'Cuéntame cómo pasó'; la vallisoletana Eva Marciel; o la presentadora Eva Hache. Por su parte, la concejala Ana Redondo ha elegido, en muchas ocasiones, diseños de Arranz para la Seminci, "tenemos en ella una representación fantástica", señala la diseñadora.

Este año, la directora Teresa Lavina y la productora Marta Arranz son algunas de las que han lucido sus vestidos en la alfombra verde de la Seminci.

Teresa Lavina con un diseño de Natacha Arranz en la Seminci 2022

Además, la diseñadora es la encargada de vestir al jurado de la Espiga Arco Iris, atraído por sus kimonos, chaquetas, abrigos de tipo oriental y prendas alternativas a los clásicos vestidos de alfombra roja, con un estilo diferente, pero sin perder la elegancia. Una de sus prendas más reconocidas, "y que para mí es un orgullo que me pidan", como indica, es el kimono, aunque en realidad "no tiene nada que ver con un kimono, sino que es un vestido que tiene unas mangas particulares, pero se diferencia porque yo lo hago muy entallado a la cintura, y normalmente los kimonos son más bien rectos", puntualiza Arranz, "intento darle un toque femenino a esta prenda, más que nada son abrigos o vestidos con un tipo de cuello más oriental".

Un festival como la Seminci, es también una oportunidad para los diseñadores de llegar a otros eventos vinculados con el cine, como los Goya, "esta alfombra verde nos pone en contacto con la gente del cine a la que vas conociendo y te llaman para vestirles en otras ocasiones", explica. Por ello, la diseñadora ha estado presente de forma puntual en alguna que otra gala de los Goya.

Marta Arranz con un vestido de la diseñadora vallisoletana

Pero los eventos ligados al ámbito cinematográfico no son los únicos con presencia de caras famosas en los que los diseñadores muestran su talento. En concreto, Natacha Arranz ha vestido también a la actriz Mar Saura en un fashion film sobre el vino, "fue fantástico porque es una mujer muy conocida", apunta.

Y tras la Seminci, a la espera de volver a ver esos espectaculares diseños en la alfombra verde del próximo 2023, Natacha Arranz sigue, como siempre, inmersa en sus proyectos, en sus colecciones, en sus clases, en seguir ideando y en formarse continuamente para seguir sorprendiendo a todo aquel que la sigue.

Sigue los temas que te interesan