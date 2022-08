Abierto el plazo para la inscripción en once modalidades de sus cursos deportivos escolares en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ofrece once modalidades deportivas a lo largo del curso 2022-2023. Y el plazo de inscripción para los Cursos Deportivos Escolares está abierto por doble vía: telemática y presencial en las instalaciones municipales de Huerta del Rey. Son, por tanto, once disciplinas deportivas: bádminton, béisbol/prebéisbol, esgrima, gimnasia rítmica, hockey línea, orientación, pádel, patinaje artístico, patinaje de velocidad, tenis de mesa y tiro con arco.

La inscripción podrá realizarse online o de manera presencial:

Los requisitos para realizar la inscripción presencial serán:

- De 8:30 h. a 14:30 h. en las oficinas de la FMD en el Polideportivo Huerta del Rey (C/ Joaquín Velasco Martín, 9. 47014 Valladolid)

– Presentar tarjeta sanitaria del participante.

– Presentar DNI del participante y si no dispone de él, el libro de familia

(sólo los menores de 14 años).

– Adjuntar una foto reciente.

– Cumplimentar y firmar el documento de “Aceptación de protección de

datos, participación y consentimiento informado para participar en los

Cursos Deportivos Escolares 2022-23” que se les facilitará en el momento de la inscripción presencial.

– Pago del curso en efectivo o con tarjeta bancaria. Se recomienda el

pago con tarjeta bancaria.

En cuanto a la inscripción telemática:



- Se realiza en la aplicación informática: https://cursosdeportivos.fmdva.org/

– Adjuntar DNI del participante y, si no se dispone de él, el libro de familia

(sólo los menores de 14 años), en formato JPG y en un archivo independiente.

– Adjuntar una foto en formato JPG (tamaño máximo 50 KBytes) y en

un archivo independiente.

– Pago del curso mediante tarjeta bancaria.

– Cumplimentar y firmar el documento de “Aceptación de protección de

datos, participación y consentimiento informado para participar en los Cursos Deportivos Escolares 2022-23” disponible en el siguiente

enlace: https://fmdva.org/media/vwnlzt04/declaracion-responsable-22-23-web.pdf, y enviarlo a escolarfmd@ava.es.

Es obligatorio que se envíe este documento antes del comienzo del curso.

El primer día de inscripción las plazas ofertadas se ocuparán, en pública concurrencia temporal, por los procedimientos online y presencial, en los siguientes porcentajes:

• Online 75 %

• Presencial 25 %

CURSOS

Bádminton

• Participantes: Mínimo 8 y máximo 16 en cada curso.

• Duración: 60 horas cada curso, dos horas semanales.

• Precio: 80 €/curso.

• Los participantes tienen que acudir con su propia raqueta.

Curso 1. IES Núñez de Arce (Plaza del Poniente nº 7). Martes y jueves, de 16:00 a 17:00 horas. Nacidos entre 2011 y 2003.

Curso 2. CEIP Cardenal Mendoza (C/ Panaderos nº 28). Martes y jueves, de 18:15 a 19:15 horas. Nacidos entre 2014 y 2010.

Curso 3. Polideportivo Pajarillos (C/ Escribano nº 9). Miércoles, de 16:00 a 17:00 horas y jueves, de 18:00 a 19:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2008.

Curso 4. Polideportivo Pajarillos (C/ Escribano nº 9).

Miércoles, de 17:00 a 18:00 horas y jueves, de 19:00 a 20:00 horas. Nacidos entre 2010 y 2003.

Béisbol/ Prebéisbol

• Participantes: Nacidos entre 2014 y 2009. Mínimo 8 y máximo 14 en cada curso.

• Duración: 45 horas cada curso, hora y media semanal. Jueves, de 16:30 a 18:00 horas.

• Precio: 65 €/curso.

Curso 1. CEIP Giner de los Ríos (C/ Miguel Ángel Blanco s/n, entrada por C/ Rastrojo nº 6). Martes, de 16:30 a 18:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2009.

Curso 2. IES Arca Real (C/ General Shelly, 1). Jueves, de 16:30 a 18:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2009.

Esgrima

• Participantes: mínimo 8 y máximo 14 en cada curso.

• Duración: 60 horas cada curso, dos horas semanales.

• Precio: 80 €/curso.

Curso 1. Gimnasio del Complejo Deportivo Lalo García (C/ Enrique Cubero nº 7). Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2008.

Curso 2. Gimnasio del Complejo Deportivo Lalo García (C/ Enrique Cubero nº 7). Martes y jueves, de 17:00 a 18:00 horas. Nacidos entre 2016 y 2010.

Curso 3. Gimnasio del Complejo Deportivo Lalo García (C/ Enrique Cubero nº 7). Martes y jueves, de 19:00 a 20:00 horas. Nacidos entre 2010 y 2005.

Gimnasia Rítmica

• Participantes: mínimo 12 y máximo 20 en cada curso.

• Duración: 90 horas cada curso, tres horas semanales.

• Precio: 95 €/curso.

Curso 1. Gimnasio del Complejo Deportivo Huerta del Rey (C/ Joaquín Velasco Martín nº 9). Sábado, de 9:00 a 12:00 horas. Nacidos entre 2012 y 2003.

Curso 2. Gimnasio del Complejo Deportivo Huerta del Rey (C/ Joaquín Velasco Martín nº 9). Sábado, de 11:00 a 14:00 horas. Nacidos entre 2017 y 2011.

Curso 3. Gimnasio del Complejo Deportivo Pilar Fdez. Valderrama (C/ Boedo nº 7). Sábado, de 9:00 a 12:00 horas. Nacidos entre 2012 y 2003.

Curso 4. Gimnasio del Complejo Deportivo Pilar Fdez. Valderrama (C/ Boedo nº 7). Sábado, de 11:00 a 14:00 horas. Nacidos entre 2017 y 2011.

Hockey sobre patines en Línea

• Participantes: mínimo 8 y máximo 16.

• Duración: 60 horas, dos horas semanales.

• Precio: 80 €/curso.

• Los participantes tienen que acudir con sus propios patines (ruedas en línea).

Curso 1. Complejo Deportivo Los Cerros (C/ Oriental nº 8). Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 horas. Nacidos entre 2015 y 2011.



Orientación

• Participantes: mínimo 8 y máximo 16.

• Duración: 60 horas, dos horas semanales.

• Precio: 80 €/curso.

Curso 1. CEIP El Peral (C/ José Velicia nº 88) combinando con diferentes zonas verdes de la ciudad a lo largo del curso. Jueves, de 16:00 a 18:00 horas. Nacidos entre 2012 y 2009.



Pádel

• Participantes: mínimo 6 y máximo 8 en cada curso.

• Duración: 45 horas cada curso, hora y media semanal.

• Los participantes tienen que acudir con su propia pala.

• Precio: 65 €/curso.

Curso 1. Complejo Deportivo Las Norias de Santa Victoria (Callejón de la Azucarera, s/n). Lunes, de 16:00 a 17:30 horas. Nacidos entre 2011 y 2009.

Curso 2. Complejo Deportivo Las Norias de Santa Victoria (Callejón de la Azucarera, s/n). Lunes, de 17:30 a 19:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2012.

Curso 3. Complejo Deportivo Las Norias de Santa Victoria (Callejón de la Azucarera, s/n). Viernes, de 16:30 a 18:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2012.



Patinaje Artístico

• Participantes: mínimo 8 y máximo 16 en cada curso.

• Duración: 60 horas cada curso, dos horas semanales.

• Los participantes tienen que acudir con sus propios patines (ruedas en paralelo). Recomendable llevar rodilleras blandas.

• Precio: 80 €/curso.

Curso 1. CEIP Entre Ríos (C/ Soto nº 64). Miércoles, de 16:00 a 18:00 horas. Nacidos entre 2016 y 2009.

Curso 2. CEIP Cardenal Mendoza (C/ Panaderos nº 28). Viernes, de 18:15 a 20:15 horas. Nacidos entre 2016 y 2009.



Patinaje de velocidad

• Participantes: mínimo 8 y máximo 16.

• Duración: 60 horas, dos horas semanales.

• Los participantes tienen que acudir con sus propios patines (ruedas en línea, modalidad velocidad) y sus correspondientes protecciones.

• Precio: 80 €/curso.

Curso 1. Pista de Patinaje de Velocidad de la Victoria (Paseo del Obregón, s/n). Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 horas. Nacidos entre 2014 y 2009.



Tenis de mesa

• Participantes: mínimo 8 y máximo 16 en cada curso.

• Duración: 60 horas cada curso, dos horas semanales.

• Los participantes tienen que acudir con su propia raqueta.

• Precio: 80 €/curso

Curso 1. Sala de Tenis de Mesa del Pabellón Polideportivo Huerta del Rey

(C/ Joaquín Velasco Martín nº 9). Lunes y miércoles, de 16:30 a 17:30 horas. Nacidos entre 2013 y 2008.

Curso 2. Sala de Tenis de Mesa del Pabellón Polideportivo Huerta del Rey

(C/ Joaquín Velasco Martín nº 9). Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 horas. Nacidos entre 2013 y 2008.

Tiro con arco

• Participantes: mínimo 6 y máximo 10 en cada curso.

• Duración: 45 horas cada curso, hora y media semanal.

• Precio: 65 €/curso.

Curso 1. (Perfeccionamiento). Galería de Tiro con Arco del CEAR Río Esgueva (C/ Hipólito Durán nº 2, esquina Camino del Cementerio). Martes, de 17:00 a 18:30 horas. Nacidos entre 2010 y 2004 (se admitirán otras edades previa petición al Centro de Actividades justificando dominio de Tiro con Arco).

Curso 2. (Iniciación). CEIP Giner de los Ríos (C/ Miguel Ángel Blanco s/n, entrada por C/ Rastrojo nº 6). Miércoles, de 16:30 a 18:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2009.

Curso 3. (Iniciación). CEIP Giner de los Ríos (C/ Miguel Ángel Blanco s/n, entrada por C/ Rastrojo nº 6). Viernes, de 16:30 a 18:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2009.

Más información: 983 426 313 y escolarfmd@ava.es



CURSOS DE NATACIÓN TRIMESTRALES 2022/2023

La Fundación Municipal de Deportes de Valladolid oferta también los cursos de natación para la temporada 2022-2023. Las fechas de inscripción, según el grupo de edad, son las siguientes:

• Bebés: 29 de agosto.

• Infantil: 31 de agosto.

• Niños: 2 de septiembre.

• Adolescentes y Jóvenes, Adultos y Embarazadas: 5 de septiembre

• Mayores: 7 de septiembre

El plazo de inscripción se inicia a las 8:30 h del día que se señala en cada actividad y se podrá realizar telemáticamente o de manera presencial, en la taquilla de cualquier piscina municipal cubierta con independencia de dónde vaya a impartirse el curso.

En los programas de Mantenimiento de Jóvenes, Adultos y Mantenimiento de Mayores, el periodo de renovación está establecido del 15 al 27 de septiembre, el día 28 está destinado a cambios de grupo ya partir del día 29 se abre el plazo de inscripción para las plazas libres de los procesos anteriores.

Más información: https://www.fmdva.org/comunicacion/noticias/cursos-de-natacion-trimestrales-para-la-temporada-2022-2023/

Sigue los temas que te interesan