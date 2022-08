Puente, sobre las críticas del PP al ahorro energético: "No han hecho nada nunca por arrimar el hombro"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha pronunciado este miércoles acerca de la rebeldía de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que anunció su intención de no aplicar el plan de ahorro energético del Gobierno. "No hay un solo país en el mundo que tenga que afrontar este tipo de crisis y que tenga en la oposición a un partido que no ha hecho nunca nada por arrimar el hombro", ha señalado. Aunque para Puente la situación no es nueva. "Estaría perplejo si esta no fuera la tónica general que hemos vivido en estos años tan terribles de crisis sobrevenidas, en ninguna de las cuales España ha tenido la culpa. Hemos tenido una pandemia, una guerra, y la actitud del PP ha sido siempre la misma", ha añadido el alcalde.

Puente ha recordado la contradicción de los populares, que solo siete días atrás pedían tomar medidas en este mismo sentido. "Feijóo hace una semana instaba al Gobierno a adoptar un plan con medidas de ahorro energético con exactamente las mismas medidas que ha adoptado. Se adoptan las medidas y al día siguiente el PP, al arrastre de la estrategia de la señora Ayuso, se declara insumiso. Es increíble", ha señalado el regidor vallisoletano, añadiendo que los populares "piden medidas y cuando se acuerdan dicen que no les gustan y que no les parecen oportunas".

El alcalde ha recordad también que "en el último pleno municipal la portavoz del PP nos pedía un plan de ahorro energético". "No lo puedo entender. Es un partido al que solo le interesa el poder, le interesa el cuanto peor mejor, si tienen que elegir entre que España salga adelante o que España se hunda para llegar al Gobierno siempre eligen lo segundo", ha asegurado con dureza.

Puente ha asegurado que le parece "desesperante" la actitud de los populares. "Lo digo con mucho pesar porque esto resta normalidad al funcionamiento de la democracia", ha zanjado. El alcalde ha respondido también a las críticas por el hecho de que el Gobierno pida ahorro energético mientras utiliza su helicóptero oficial. "Son medios que están al servicio de los Gobiernos desde siempre y se han utilizado siempre de la misma manera. En este país parece que solo tiene derecho a utilizar los medios del Estado un partido de derechas y cuando es la izquierda la que está en el poder no se pueden utilizar esos mismos medios", ha afirmado.

El alcalde ha concluido asegurando que "todos tenemos que dar ejemplo en el tema del ahorro energético". "Si en octubre vamos a tener problemas de suministro pues es ahora cuando tenemos que ahorrar", ha señalado.

Puente niega que la falta de iluminación en Fiestas desluzca las celebraciones

Puente ha negado que la falta de iluminación nocturna durante las Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo vaya a deslucir la celebración. "La feria es durante el día y que durante la noche esté apagado el Ayuntamiento no es relevante, vamos a poder celebrar nuestros eventos y nuestros conciertos y espero que sean las mejores fiestas de la historia porque venimos de dos años muy difíciles. Vamos a intentar que la gente las disfrute a tope", ha afirmado el alcalde.

