La Unión Europea aprueba el proyecto de digitalización del transporte en el que participará Valladolid

La Comisión Europea ha aprobado los fondos que financian el proyecto Spine-Smart Public Transport Initiatives For Climate-Neutral Cities In Europe-, de Horizonte Europa. Valladolid ha conseguido 430.000 euros para ejecutar esta iniciativa encaminada a mejorar el transporte público.



El consorcio que integra este proyecto está formado por 39 socios de once ciudades europeas, entre las que se encuentran Amberes, Bolonia, Tallin y Las Palmas, que son las que lideran la propuesta. Además, siete ciudades seguidoras: Barreiro, Zilina, Sibenik, Hrakleion, Gdynia, Rouen y Valladolid.

La iniciativa contará con un presupuesto total de 17 millones de euros y una financiación de 14,6 millones de euros, de los cuales 291.000 euros están asignados a las tareas que ejecutará el Ayuntamiento de Valladolid y unos 139.000 euros serán ejecutados por Auvasa.

Este proyecto de movilidad cuenta con una perspectiva social ('Mobility as a Right') y su objetivo principal es el fortalecimiento, evolución y resiliencia del transporte público urbano, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, la siniestralidad y la congestión para generar unas ciudades más verdes y sostenibles y entornos urbanos más habitables y con mayor espacio para el disfrute de la ciudadanía.

Spine desarrollará un modelo digital (Gemelo digital) de transporte urbano multimodal que servirá tanto para planificar la oferta de transporte como para atender mejor las necesidades de la ciudadanía dentro de las estrategias y planes de la comunidad.

Alineado con todas las políticas, programas e iniciativas relevantes de la UE vinculadas a la movilidad urbana y partiendo de la información y datos obtenidos en procesos de participación ciudadana, se desarrollará un proyecto ambicioso de movilidad que pretende, por una parte, dar solución a la realidad actual y por otro, hacer previsiones de futuro.

Este proyecto generará sinergias y complementará las acciones transformadoras previstas en la Misión Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras 2030. Valladolid forma parte de este programa de Horizonte Europa con otras cien ciudades, como punta de lanza para acelerar la descarbonización europea.

Spine desarrolla y aplica nuevos métodos y enfoques para garantizar una mejor participación ciudadana, dado que este aspecto será una de las claves del éxito del proyecto.

La propuesta pretende generar herramientas de simulación basándose en sistemas y técnicas de Inteligencia Artificial (IA), centrados en aspectos relacionados con la ética y la protección de datos que permitirán, tras su análisis, la adaptación de las soluciones más exitosas.

Con el desarrollo de este proyecto se prevé que en Valladolid se genere un cambio modal, que incremente en un 30% el número de personas usuarias del Transporte Público, el aumento de usuarios de la bicicleta en más de un 10%, reduciendo en consecuencia la contaminación por el uso del vehículo en el centro de la ciudad.

