Javier Reinoso: “Apuesto por una Ley al más alto nivel que coordine a los bomberos ante una gran emergencia”

Javier Reinoso (48 años, Valladolid) suma 19 años en el cuerpo de los Bomberos de Valladolid, nueve de ellos como jefe del mismo. En una cálida mañana del mes de julio abre las puertas de su despacho para recibir a EL ESPAÑOL de Castilla y León para hablar de cómo se afronta un verano tan complicado para los profesionales del fuego marcado por las altas temperaturas y las olas de calor.

Entre ceja y ceja: la renovación de los efectivos. A la vista de lo ocurrido en la provincia de Zamora con los virulentos fuegos apuesta por “una Ley al más alto nivel que coordine a los bomberos ante una gran emergencia”.

Hablamos de esto y de mucho más en la siguiente entrevista:

P.- ¿Cómo están los Bomberos de Valladolid en este momento?

R.- Bien. En cuanto a medios materiales la inversión es adecuada y en cuanto a plantilla estamos acometiendo el proceso de renovación de efectivos, dado que en estos años alcanza la jubilación un número muy importante de la plantilla. En los próximos cuatro años se jubilan 50 efectivos. Acabamos de incorporar 19 nuevos bomberos después de un proceso selectivo de dos meses y otro de dos meses y medio de formación. Alguno de estos nuevos bomberos ha estado ya en Zamora combatiendo el fuego. En breve iniciaremos otro para incorporar 19 efectivos más.

P.- ¿Hay suficientes efectivos en la actualidad para cubrir lo mejor posible en la capital este duro y seco verano?

R.- Sí. La planificación es adecuada y estamos preparados. En emergencias el riesgo 0 no existe, pero estamos listos para hacer frente a las situaciones habituales en este periodo.

P.- ¿Se nota que los Bomberos de Valladolid ya no tienen que atender el alfoz de la provincia, trabajo del que se hizo cargo los Bomberos de la Diputación?

R.- Sí. Lógicamente, el número de intervenciones ha bajado, dado que es muy raro que salgamos de nuestro término municipal. A veces coincidimos con ellos si existe algún fuego en el límite o un accidente de tráfico. Nadie se niega a actuar. Coincidimos, uno u otro asume la responsabilidad y el otro servicio se retira. No tiene más problema.

Javier Reinoso en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿Cómo vio esa polémica?

R.- La verdad es que la plantilla entendía como lógico el prestar el servicio en el alfoz, dado que resulta más eficiente debido a nuestra dotación de medios materiales y humanos, así como al hecho de tener los parques de bomberos estratégicamente situados para minimizar los tiempos de respuesta, tanto en la ciudad como en el alfoz. Parecía la opción más razonable. Pero es una decisión que no hemos tomado como Servicio. Nuestra función es atender las emergencias en nuestra zona de competencia y eso es lo que hacemos. Si volviese a haber un acuerdo con la Diputación, prestaríamos el servicio y si no, no.

P.- ¿Cómo se prepara un bombero para un verano tan duro en lo climatológico?

R.- La preparación física y la formación, en cuanto al conocimiento, son esenciales. Hablando de la preparación física: en el servicio contamos con instalaciones adecuadas, pero lo habitual es que el personal dedique parte de su tiempo libre también a continuar esa preparación para que circunstancias duras de la intervención, como es el caso de las condiciones meteorológicas muy desfavorables, no mermen su seguridad.

P.- ¿Es más importante la preparación mental o la física en este caso?

R.- Es un conjunto de ambas. El tener una preparación física adecuada es esencial, pero debe ir unida a una formación y conocimientos adquiridos poco a poco con la experiencia para que las intervenciones sean seguras. En las intervenciones, como en casi todo en la vida, uno de los músculos más importantes es el cerebro. Puedes ser un Superman, pero si no tienes claro lo que no tienes que hacer en una emergencia estás en riesgo.

P.- ¿Cómo están en cuanto a infraestructuras y medios materiales? El Ayuntamiento parece que se ha implicado en dar buena cobertura como me ha adelantado antes.

R.- La verdad es que llevamos unos años muy buenos en los que se ha ido mejorando y renovando todo el material necesario. Se ha invertido en la actualización de las infraestructuras. Ayuda mucho el que se haya entendido que la contribución especial que aporta UNESPA tiene carácter finalista y debe destinarse a la mejora y mantenimiento del Servicio de Bomberos. Aquí se está haciendo, desde hace unos cuantos años, y hemos podido mejorar y mantener estas infraestructuras, vehículos… en definitiva medios materiales y equipos de protección individual que son caros y que, si no se invierte, no los mantienes. Lo que más nos interesa, como te he contado, es esa renovación de la plantilla que es lo que estamos acometiendo.

P.- Imprescindible esa renovación de la plantilla, como apunta.

R.- Como comentaba, estamos inmersos en un proceso de renovación tremendo, dado que la mayor parte de la plantilla ha alcanzado la edad de jubilación en un intervalo de tiempo muy corto. Entre el año 83 y el 94 entraron en el servicio 108 efectivos. Eso supone que en 10 años se habrá jubilado el 60% de la plantilla y hay que ser diligentes para que el relevo se produzca de forma ordenada y estable, permitiendo que no se pierda la experiencia mientras se baja la edad media de la plantilla. Si todo sale bien tendremos una plantilla rejuvenecida y preparada para los próximos 20 años.

P.- Hablando de efectivos, dos dotaciones han estado en la provincia de Zamora ayudando en esa lucha contra los incendios.

R.- Hemos colaborado en lo que nos han pedido y en lo que nosotros podemos. También es verdad que nuestros medios no son de ámbito forestal. Lo más cercano es el medio rural. Nosotros no tenemos autobombas forestales sino rurales. Hemos hecho lo que hemos podido desplazando una cantidad importante de medios como son 12 efectivos. Doce efectivos de guardia con los que no cuentan muchas provincias de nuestra Comunidad. Es un esfuerzo importante pero la situación lo ha requerido.

P.- ¿Qué les contaban desde el terreno?

R.- Que sería ideal que hubiera habido una planificación previa. Sería idóneo que hubiera una Ley de Coordinación de ámbito superior. Bien autonómico, bien de ámbito estatal, que estableciese cómo funcionan los servicios de manera previa. Ahora, cuando sucede la emergencia, todos nos ponemos en marcha para intentar ayudar, pero eso tiene que estar organizado previamente. Es algo de lo que carecemos tanto en la Comunidad como a nivel estatal. Algo que unificara, que estableciera criterios de coordinación.

Javier Reinoso

P.- ¿Cree que la estrategia, en cuanto a incendios, de la Junta ha sido la buena?

R.- Creo que ahora toca solucionar los problemas, intentar minimizar los daños y remar todos en esa dirección. Una vez todo pase, se debería analizar con detalle el porqué de esta situación y tratar de poner remedio con todos los recursos disponibles para que no vuelva a suceder.

P.- PP y Vox rechazaron en las Cortes mantener el operativo todo el año.

R.- La realidad está demostrando que es preciso contar con medios materiales y humanos para poder afrontar estas situaciones. Cuanto más coordinados, mejor.

P.- ¿Cuál puede ser la solución para que esto no vuelva a pasar? ¿Quizás esa Ley de la que hablaba?

R.- La estrategia, a nivel estatal y autonómica, debe ser clave. No solo en el ámbito forestal sino en cualquier otro tipo de emergencias. El tener una planificación previa es básica. También que los servicios estén coordinados y se establezcan cuáles son los criterios de actuación. Que haya un catálogo de medios movilizables y se pongan en marcha de inmediato. Cuestiones que han de estar recogidas de manera previa y si no lo están, cuando llega la emergencia, pierdes un tiempo básico y no tienes el conocimiento estructurado para que todo funcione bien. Apuesto por una Ley al más alto nivel que coordine a los bomberos ante una gran emergencia

P.- ¿Cómo se prepara, también, un bombero ante esta catástrofe y cuando va a combatir a un fuego de tal envergadura?

R.- La preparación física y la formación son la clave inicial. Después, la experiencia ayuda. En nuestro caso, también es importante conocer nuestro ámbito de actuación. Saber dónde somos efectivos y dónde corremos riesgo excesivo sin aportar gran mejora en la intervención. Mantener ese equilibrio es la clave.

P.- Los Bomberos no solo se enfrentan a fuegos… accidentes, rescates… La preparación mental es clave.

R.- Ahí incido en la preparación mental a nivel psicológico. Muchas de esas intervenciones luego te afectan porque te encuentras ante situaciones muy complicadas y dramáticas. Es importante que te afecten lo menos posible para poder desempeñar tu profesión en el futuro.

P.- ¿Por qué Javier Reinoso acaba como bombero?

R.- Me gustó, desde siempre, el mundo de las emergencias y el deporte. Con 16 años practiqué y competí en natación. Entré en Cruz Roja, hice socorrismo y cuando estaba estudiando en la universidad, pensé que esto era lo que me podía llenar a mí y decidí hacer la oposición de bombero, la saqué y a partir de ahí todo ha ido viniendo poco a poco en la vida.

P.- ¿Qué es lo que más le llena de este trabajo?

R.- La parte operativa me gusta mucho. Sobre todo, cuando tienes la suerte de, en un operativo, participar en el salvamento y en la mejora de una situación de cualquier persona. Eso es lo que más te llena y lo más bonito.

Por el contrario, también es lo más duro porque cuando, con todos los esfuerzos, en un accidente de tráfico con fallecidos, por ejemplo, haces lo que puedes y la solución no es suficiente, es muy duro.

En lo que a la parte organizativa se refiere, que es lo que me toca ahora, también es duro ver que a nivel técnico se podrían hacer las cosas de otra manera para avanzar en la coordinación de manera más grande y las cosas acaban yendo lentas, acaba por entristecerte también.

P.- ¿Qué objetivo se marca a corto y medio plazo como jefe de bomberos de Valladolid?

R.- En Valladolid, el relevo generacional de la plantilla que es lo que ahora nos está llevando más esfuerzo. Creo que se va a desarrollar en los próximos años y se va a hacer bien. Al más alto nivel, aunque no dependa tanto de nosotros, el deseo de que existiera una Ley de Coordinación a nivel autonómico y estatal que aglutinase a todos los servicios y permitiera que la coordinación operativa fuese una realidad más eficiente que a día de hoy no lo es.

