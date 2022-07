La blanquivioleta se vuelve a ver con susto por San Fermín

Noticias relacionadas Un año y medio sin la adrenalina de correr delante de un toro

Fernando del Valle (Boecillo, 44 años) volvió a ser protagonista en San Fermín. Este vallisoletano, que suma 25 años corriendo en encierros y 20 en las fiestas pamplonicas, paseó la camiseta del Real Valladolid en los días grandes de unos festejos que son reconocidos a lo largo y ancho de todo el mundo.

Amante del fútbol, de correr y de los animales, con el favoritismo para los caballos, este hombre que también es fiel defensor del toreo práctico, de verlo y practicarlo, nos cuenta cómo ha vivido este año los encierros de San Fermín con más de un susto en la vuelta tras dos años de parón por la pandemia del coronavirus.

Dos sustos

“No he notado los dos años de parón. Iba mentalizado para que no me afectara. Mi mente ha hecho como que hubiera corrido el año pasado. Sé que ha habido compañeros a los que esto les ha afectado, pero me he entrenado tanto física como mentalmente para creer que no había pasado una pandemia y que no llevábamos dos años sin correr San Fermín”, confiesa Fernando del Valle, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro entrevistado confiesa que los encierros de este año “le han gustado mucho” y que “ha notado dos que han sido muy rápidos”. “No me daban las piernas”, confiesa este experto del mundo taurino que además ha sufrido dos sustos en esta ocasión que, por suerte, se quedaron simplemente en eso.

“En el encierro del domingo, 10 de julio, con toros de la ganadería de La Palmosilla, uno de ellos me alcanzó con el cuerno, me llevó por delante y me tiró al suelo. Gracias a Dios todo se quedó en un susto y acabó en unas heridas en la rodilla y un hematoma grande en la cadera, además de un golpe en la cabeza”, nos explica.

Añade además que, en el último encierro, el del 14 de julio, también se cayó en una montonera con otros ocho o diez corredores: “Te asustas cuando estás en el suelo”, confiesa, pero siempre sale hacia delante.

Vuelta a los encierros con la camiseta del Pucela

“Es una alegría tremenda que hayamos ascendido y presumo siempre de llevar mi camiseta del Real Valladolid a cada encierro. En esta ocasión, el lunes 11, no la llevé porque falleció el padre de un compañero y cerca de 40-50 personas nos pusimos la camiseta verde contra el ELA”, añade Fernando.

El pucelano no duda en afirmar, sobre la polémica del escudo, que “le gustaba más el anterior” y que, de cara a este “drástico cambio se podía haber contado más con la afición”, pero asegura que va a seguir paseando con alegría la camiseta del club de sus amores.

Este año ha estado, en San Pedro, en Laguna de Duero, en Almazora (Castellón) y también en Ciudad Rodrigo, aunque confiesa que recuerda con especial cariño la vuelta, tras muchos días sin correr, en Villaseca de la Sagra, en la provincia de Toledo.

“Seguir disfrutando y estar a gran nivel”

“El objetivo que me marco sin mirar muy lejos en el tiempo pasa por continuar disfrutando de las carreras y trabajar y entrenar para estar a un buen nivel en los siguientes eventos a los que vaya”, asegura Fernando.

En su calendario, aunque aún sin confirmar, están los encierros de Íscar, los de Cuéllar, y también los de San Sebastián de los Reyes aunque seguro que los que no fallan son los de San Fermín 2023.

Fernando seguirá luciendo la blanquivioleta allá por donde vaya.

