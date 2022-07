Presentan diez alegaciones al PGOU de Laguna y piden construir un nuevo Centro Cultural

La Asociación Vecinal La Calle ha presentado diez alegaciones y propuestas en la exposición pública del nuevo Plan General de Ordenación Urbana entre las que destacan la propuesta de construcción de un centro cultural y de ocio juvenil, el carril bici por la N-601 y piden, además, “un modelo de municipio que se oriente en la revalorización de espacios naturales”.

“En Laguna de Duero todos los planes anteriores incluido el nuevo PGOU propuesto, tiene una ideología y no es otra es dedicar todo el terreno posible a la construcción privada y que la construcción es y será el motor de la economía local y, en ese sentido, hay que dar todo tipo de facilidades a promotores, constructores y propietarios de suelo”, aseguran desde esta asociación en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Añaden que “se olvidan de importantes plazas dotacionales e infraestructuras al servicio de la juventud que no dispone de alternativas” y apuntan que “la dotación de un Centro Biblioteca Juvenil y Cultural en las parcelas 84 y 85 de Calle Comunidad de Cantabria, supondría dotar de un equipamiento que conjuga la prestación de servicios municipales, con un espacio de encuentro de la comunidad, por lo que la construcción del Centro Juvenil y Cultural, implicaría la posibilidad de prestar servicios a un público muy diverso”.

La Asociación La Calle añade que el presupuesto de ejecución es de 3.357.468 euros aproximadamente y que albergaría un “espacio mixto que incluye zonas en las que se desarrollan actividades culturales como una teatro-auditorios, una zona de exposiciones, zonas destinadas a salas de ensayo, salas multifuncionales, zonas destinadas a salas de estudio y biblioteca, salas multimedia, zona infantil, taller de radio y postproducción y además zonas administrativas”.

“Reclamamos a este PGOU buscar la ubicación para instalación de una primera estación medidora de la calidad del aire que se sitúe en un lugar que nos puedan dar una idea real de la calidad del aire en el casco urbano”, añaden en el escrito, proponiendo su situación en el cruce de la Avenida Salinas con la Prado Boyal con un precio estimado de ejecución de 228.580,13 euros.

“En cuanto a los carriles bici, hemos constatado que en este PGOU se ha tenido en cuenta la adecuación de los existentes y la ampliación de los mismos y por este motivo solicitamos que se estudie la posibilidad de realizar el carril bici entre Laguna y Valladolid con N-601. Estimación de la ejecución del Carril Bici entre pasarela prevista en la N-601 y el límite con Valladolid de 180.000€ de ejecución. Otra de nuestras propuestas pasa por la vigilancia de uno de nuestros recursos esenciales como es el agua. No solo debe abordarse desde la perspectiva del consumo humano sino en la presencia de una entrada excesiva de nutrientes en el agua de entornos naturales que puede disparar el crecimiento algas y causar la eutrofización del agua a un ritmo tal que no puede ser compensado por la mineralización total. Respecto a las mejoras en la movilidad y la descongestión de acceso proponemos la acometida de nuevos puntos a estudiar con un tercer acceso N601. Cañada de la Arboleda con un presupuesto de ejecución de aproximadamente 1.1157.632€”, afirman.

También se han cursado reclamaciones porque, afirman, que el “PGOU hipoteca el principal valor del presente y futuro del municipio” que “es su paisaje”. “Observamos además un abandono del casco histórico y no se tienen en cuenta las necesidades colectivas. No se han resuelto los déficits en ordenación de calles con calles estrechas sin casi aceras y doble sentido de circulación. Faltan pisos tutelados para dependientes y no hay aparcamientos públicos que protejan el casco histórico que debiera ser para peatones”, avanza el escrito.

“No hay opciones de alquiler a precios asequibles que impulsen la emancipación. Sigue siendo necesaria como hace 30 años la implantación de una doble red de canalizaciones de agua. No hay un catálogo de especies naturales y espacios a proteger como tampoco un patrimonio arquitectónico bien definido y protegido. La ubicación de los espacios de ocio y restauración no favorecen el tránsito peatonal. No se observan medidas en metros libres para el peatón o hacia estructuras de mobiliario urbano como fuentes y bancos”, finalizan.

