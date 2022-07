Guerra abierta en Íscar: el Ayuntamiento acusa a Zúñiga Toros S.L. de querer dejar al pueblo sin feria taurina

Hace unos días, EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba de que Zúñiga Toros, S.L. impugnaba el pliego de condiciones de la feria taurina de Íscar. En su recurso, Zúñiga aludía a la indefensión en la acreditación de solvencia y experiencia como empresa taurina mientras que el Consistorio iscariense recurría este recurso.

Pues bien, el Ayuntamiento de Íscar ha emitido un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León en el que explica la secuencia de los hechos, desde que el pasado 30 de mayo de 2022 sacara a licitación el pliego de contratación de los festejos taurinos para este año 2022, con modelo de contrato privado de servicios y procedimiento abierto para la organización de estos festejos taurinos.

El tiempo para que los interesados presentaran la documentación en la plataforma de contratación del estado, como explica el Ayuntamiento, finalizaba el 14 de junio a las 23.59 horas. Al finalizar el plazo “aparecían registradas tres empresas que optaban a la licitación para gestionar dichos festejos”.

El 15 de junio, a las 12.00 horas, como sigue el comunicado, se reunió la mesa de contratación para “abrir los pliegos presentados” con el fin de “determinar qué empresa presentaba la mejor opción para optar a la adjudicación de organizar los festejos”.

Un día más tarde, el 16 de junio, el Ayuntamiento recibió, por registro del TARCYL, (Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León), que “aceptaba, con fecha de 15 de junio, un recurso en materia de contratación presentado por Carlos Zúñiga Manso, el 14 de junio, en nombre y representación de Zúñiga y Toros S.L. frente a los pliegos que han de regir el procedimiento de organización de los festejos taurinos de Íscar para el 2022”.

El 6 de julio el Ayuntamiento de Íscar decidió “no adjudicar” el contrato privado de servicios para la organización de los festejos taurinos, por dos razones, explican: la primera, “la proximidad de la fecha de celebración de las fiestas, del 5 al 9 de agosto y que el tribunal no se había pronunciado. De nada serviría al Ayuntamiento obtener una resolución favorable del TARCYL si esta se produce en fechas posteriores a los días 5 a 9 de agosto, una vez pasadas las Fiestas patronales, sin posibilidad de celebrar los festejos taurinos pretendidos en las fechas previstas. Y en segundo lugar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, permite también recurrir la resolución de adjudicación, y que cabía la posibilidad de que la empresa Zúñiga y Toros S.L volviera a recurrir”, aseguran fuentes municipales. “Ese segundo recurso paralizaría totalmente el proceso hasta nueva resolución”, añaden.

El 8 de julio es un día importante en este caso. Se notificó a los interesados, a las 14.09, la resolución de “no adjudicación de contrato a las tres empresas que optaron por la licitación” y coincidió con que fue el mismo día en el que TARCYL, a las 14.38, notificó “la resolución que estimaba el recurso presentado por Zúñiga y Toros S.L.

“No obstante, independientemente de la resolución, el Ayuntamiento de Íscar ya tiene tomada la decisión de no adjudicar. El Ayuntamiento de Íscar, como no podía ser de otra manera, respeta y admite la resolución del TARCYL referente al recurso presentado por Zúñiga y Toros S.L. Lo que no admite es, que según el comunicado que saca la empresa en unos de los párrafos se refiera a que en ningún momento ha pretendido dejar a Íscar sin toros. Además, TARCYL mantiene que la referencia a toreros determinados se efectúa sin un criterio objetivo de determinación como pudiera ser su posición en el escalafón. Pues bien, no encontramos ningún organismo oficial que cuantifique el escalafón de los toreros”, añade el Consistorio.

Las mismas fuentes, a través de este comunicado, aseguran que “desde el 30 de mayo y hasta el 14 de junio, Carlos Zúñiga Manso, en representación de Zúñiga y Toros no trasmite al Ayuntamiento que le perjudicaba alguna cláusula del pliego”.

El Ayuntamiento entiende, aseguran, que “se podía haber intercambiado llamadas telefónicas para que, en su momento, se modificara o se rectificara, y así haber optado en igualdad de condiciones y no esperar hasta el último momento para poner el recurso con las fechas tan ajustadas. Con esta acción, la única intención de Zúñiga y Toros S.L, era que Íscar no tuviese toros en agosto”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Y finalizan añadiendo que “lo sorprendente es que Carlos Zúñiga, en representación de Zúñiga y Toros S.L, licita para optar a quedarse con adjudicación del contrato para organizar los festejos Taurinos y lo hace bajo una declaración responsable diciendo que cumple con todos los requisitos. No entendemos que ponga un recurso a una licitación que el mismo opta a gestionar. ¿Y si hubiera sido Zúñiga y Toros S.L, la empresa de mayor puntuación?”, finalizan.

Lío con los toros en Íscar.

