"Soy la suegra del muerto. No ha habido ninguna reyerta entre dos familias, han sido seis contra dos"

El asesinato de un vecino de Santovenia de Pisuerga a manos presuntamente de otro vecino de la localidad mantiene en vilo desde esta madrugada a los más de 4.600 habitantes de esta tranquila localidad de la provincia de Valladolid y las fuerzas de seguridad del Estado. El presunto autor descerrajó a las 2 de la mañana un tiro de escopeta al fallecido y huyó para refugiarse en su casa con otras dos personas, a las que se desconoce si retiene por la fuerza. Además, ha herido de gravedad a un guardia civil que participaba en el operativo, y a quien ha disparado en la cabeza. El agente lucha por su vida en estos momentos en el Hospital Clínico de Valladolid.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, daba cuenta de lo sucedido en el lugar de los hechos, cuando una mujer de mediana edad ha interrumpido la comparecencia para dar su versión: "¿Con mentiras no, con mentiras no lo permito! Soy la suegra del muerto. No ha sido una pelea multitudinaria. No ha habido ninguna reyerta entre dos familias, han sido seis contra dos", ha asegurado muy alterada y con la voz rota. Y es que presunto asesino y víctima eran "amigos desde niños".

Y es que Barcones informaba de que el altercado se había iniciado la noche anterior con la participación de doce personas, entre ellas El Chiqui, el presunto asesino quien ya se ha entregado a la Guardia Civil, y Dionisio, el fallecido de 45 años.

Encarna, la suegra de Dionisio, asesinado en Santovenia de Pisuerga

"Estoy harta de mentiras del PP y de Vox", espetaba Encarna, la suegra del fallecido, quien se remontó a la tarde del día anterior, momento en que las mujeres que ambos discutieron sobre las 18.00 horas, sin que se produjera ningún herido. "Mi hija se va con su arido después a tomarse un café a ese bar. Me vine a las 22.30 horas a casa, mi hija a las 23.00, que yo quería ver una película. El cuñado del Chiqui, los dos novios de la hija, con la que está liada el Chiqui y la hermana, esos seis le pegaron a mi hija y a mi yerno. Mi hija terminó con la cabeza abierta y mi yerno con el ojo que no había quien le pudiera ver", explicó.

Ambos se fueron a curar al Hospital Clínico, según la versión de Encarna. Y esto fue lo que después ocurrió:

