Banderas desde las ventanas en el Día del Orgullo LGTBI

El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGTBI en conmemoración de las revueltas que tuvieron lugar en Nueva York en el año 1969. En España, esta fecha se instauró como Día Nacional en 2018, en uno de los primeros Consejos de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, con el objetivo de reconocer la lucha de las personas LGTBI así como la labor de los colectivos.

El PSOE de Valladolid apoya la lucha del movimiento LGTBI defendiendo la celebración del Orgullo 2022 y haciendo un llamamiento a las fuerzas políticas y sociales que sirva para "evitar que desde las instituciones se promuevan discursos y acciones discriminatorias", han asegurado los socialistas a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Los y las socialistas "hemos sido agente activo de los avances en derechos civiles del colectivo LGBTI entendiendo que nuestra democracia no sería plena sin estos reconocimientos". "Cada vez que gobierna el PSOE se dan grandes pasos en materia de igualdad y diversidad, pero a pesar de ello la realidad de cada día nos indica la necesidad de continuar trabajando para erradicar la discriminación por razón de orientación, identidad o expresión de género", aseguran. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala que el 48% de las personas LGTBI evitan coger de la mano a su pareja del mismo sexo por miedo a sufrir agresiones amenazas o insultos. El informe destaca que el 90% de las personas LGBTI han sufrido o presenciado comentarios o comportamientos homófobos en algún momento de sus vidas.

"Creemos necesario continuar desarrollando medidas legislativas y sociales contra el acoso y el miedo para alcanzar la igualdad real y efectiva", añaden. Afirman, además, que "el gobierno actual del Partido Popular y Vox ha truncado cualquier expectativa de avances en la lucha contra la discriminación y la LGBTIfobia" al "eliminar de su programa de gobierno el anteproyecto de ley que se estaba tramitando en la anterior legislatura dejando sin protección a los ciudadanos castellanos y leoneses y aislando a nuestra comunidad del resto del país al ser la única que no contará con una legislación al respecto", afirman.

"Ante la involución de Castilla y León, el Gobierno de España continúa tramitando en la actualidad la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI y la Ley de Igualdad de Trato y no discriminación o también llamada Ley Zerolo que se encuentra en su última fase de tramitación", aseguran. El PSOE pretende "ampliar las libertades públicas y mejorar la calidad de nuestra democracia apostando por un compromiso con los colectivos y con las minorías desde la convicción de que una sociedad que no humilla a sus conciudadanas y conciudadanos y que protege sus derechos, es una sociedad mejor y más digna. Se pretende garantizar los principios constitucionales del derecho a la igualdad y la no discriminación y el deber de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas", finaliza el comunicado.

