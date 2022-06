Un jurado popular juzgará en la Audiencia de Valladolid al hombre acusado de matar a cuchilladas a su mujer

La Audiencia Provincial de Valladolid, mediante jurado popular, será la encargada de juzgar al hombre acusado de matar a cuchilladas a su esposa en junio de 2021. Las acusaciones piden una de prisión de 25 años por un delito de asesinato y la defensa 12,5, por los de lesiones y homicidio. Así lo recoge el auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Valladolid, que acuerda la apertura de juicio oral, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El acusado, de nombre Rodolfo, se encuentra en prisión provisional desde el 23 de junio de 2021, después de que fuera detenido por matar a cuchilladas a su mujer, Eloisa, que tenía 55 años de edad en el momento de su muerte y dos hijas: Estrella y Erica, que contaban, respectivamente, con 18 y 16 años de edad.

Desde octubre de 2020, la convivencia entre los esposos se encontraba muy deteriorada, hasta el punto de que no comían juntos y apenas se dirigían la palabra, salvo para mantener continuas discusiones, porque ella no trabajaba y no aportaba, por tanto, ingresos a la economía familiar. Sobre las 16.30 horas del 21 de junio de 2021, el acusado y la víctima entablaron una de dichas discusiones en el salón, ubicado en la planta baja de la vivienda, tras lo que el hombre se dirigió a la cocina de donde cogió dos cuchillos, y regresó al salón donde, de forma "sorpresiva e inesperada", tiró a su mujer al suelo y, empleando ambos cuchillos le asestó numerosas puñaladas por todo el cuerpo, sin que ella tuviera oportunidad alguna de defenderse.

Las hijas del matrimonio, que se encontraban en la planta superior de la vivienda, al oír los gritos de su madre pidiendo ayuda, bajaron al salón, viendo al acusado con los cuchillos en las manos, sobre su madre, que estaba tendida en el suelo. Erica, conmocionada por la escena, procedió a salir corriendo de la casa. Estrella comenzó a golpear a su padre en la espalda, para tratar de quitarle de encima de su madre, sin conseguirlo. En ese momento, Eloisa le pidió a su hija que llamara a la Policía, por lo que Estrella subió a la segunda planta de la casa, para coger el teléfono móvil. Cuando Estrella bajaba por la escalera con el teléfono, se cruzó con el acusado, que subía con los cuchillos en la mano y que le dijo a su hija que ya se había acabado todo.

A continuación, el acusado se encerró en el baño de la habitación de matrimonio, donde se introdujo en la bañera, que llenó de agua, procediendo a autoinfligirse heridas superficiales en ambas muñecas. Poco después, llegaron al lugar los servicios de emergencia avisados por Estrella que, tras lograr reanimar a Eloisa, la trasladaron al hospital, donde fueron inútiles los intentos del personal médico para salvar la vida de la víctima, que finalmente falleció a las 20 horas de ese día.

El Ministerio Fiscal en sus conclusiones solicitó la pena de 25 años de prisión, la privación de la patria potestad sobre Erica, así como prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros respecto de Estrella y Erica, su domicilio y su lugar de estudios o de trabajo durante 30 años y de comunicarse con ellas por cualquier medio, la medida de libertad vigilada durante diezaños, con obligación de participar en un programa educativo en materia de violencia de género y prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros respecto de Estrella y Erica , su domicilio y su lugar de estudios o de trabajo y de comunicarse con ellas por cualquier medio o procedimiento. En materia de responsabilidad civil, se solicitó que el acusado indemnizara al Sacyl en la cantidad 729,68 euros por los gastos derivados de la asistencia prestada a Eloisa y que indemnizara, en concepto de daños morales, a cada una de las dos hijas con 85.000 euros, con 17.000 euros a cada uno de sus cinco hermanos y con 43.000 euros a su padre.

La defensa de las dos hijas también pidió 25 años de cárcel, privación de la patria potestad sobre Erica, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con ellas durante un plazo superior a diez años a la pena de prisión impuesta. En materia de responsabilidad civil, solicitó que el acusado indemnizara a Estrella con 193.287,28 euros, y a Erica con 197.643,53 euros.

También la Asociación Clara Campoamor solicitó 25 años de prisión, accesoria legal de inhabilitación absoluta durante el mismo tiempo y libertad vigilada durante 15 años, así como la prohibición de aproximarse a sus hijas a menos de 500 metros o a su domicilio o al lugar en que se encuentren, así como de comunicarse con ellas por cualquier medio o procedimiento durante el plazo de 35 años y la privación de la patria potestad sobre Erica.

El letrado de la Comunidad solicitó la apertura del juicio oral, la pena de 25 años de prisión, accesoria legal de inhabilitación absoluta durante de 20 años y privación de la patria potestad, así como la prohibición al acusado residir en la ciudad de Valladolid por tiempo superior a diez años al de la pena privativa de libertad y prohibición de aproximarse a sus hijas Estrella y Erica a su domicilio o lugar de trabajo o estudio durante el plazo de diez años al de la pena privativa de libertad a una distancia inferior a 500 metros.

La defensa negó que los hechos fueran constitutivos de delito de asesinato y los consideró un delito consumado de lesiones o, subsidiariamente, un de homicidio en grado de tentativa, concurriendo en ambos casos la circunstancia de parentesco, así como la circunstancia atenuante de "arrebato, obcecación u otro estado pasional" y, únicamente respecto a la tentativa de homicidio, la excusa absolutoria incompleta de desistimiento voluntario pasivo del autor. Por ello, solicitó que se impusiera por el delito consumado de lesiones una pena de prisión de cinco años y, subsidiariamente, por el delito de homicidio en grado de tentativa una pena de prisión de siete años y medio. En materia de responsabilidad civil solicitó que se indemnizara a Estrella y a Erica con la cantidad de 42.500 euros para cada una en concepto de los daños y perjuicios causados.

Sigue los temas que te interesan