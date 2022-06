CreArt Valladolid selecciona a cinco artistas para la residencia en Galerías VA

El programa CreArt Valladolid, de la Fundación Municipal de Cultura, ha seleccionado a cinco artistas entre una treintena de propuestas recibidas, para participar en el quinto programa de Residencia CreArt en Valladolid. Dos de ellos son las artistas locales, Henar Bayón (1996), María San Miguel (1985), junto con el italo-argentino Martin-Romeo (1986), el franco-monegasco Jordan Pallagés (1988) y la croata Darija Jelinčić (1979).

Los cinco artistas trabajarán durante cinco semanas –del 12 septiembre al 15 octubre- en los estudios de Galerías VA para desarrollar sus proyectos artísticos, hasta llegar a la presentación final de sus proyectos en una exposición, la última semana. Los artistas participantes en el Programa de Residencia CreArt en Valladolid, tendrán durante el desarrollo de la residencia, un mentor para ayudar a los artistas a establecerse en la ciudad (información sobre las instituciones culturales, Eventos, lugares útiles…). Presentación de los artistas CreArt a la comunidad de artistas locales (en forma de reuniones, etc., donde el artista tiene que hacer una presentación de su obra y arte); se realizarán varios open studios para los visitantes. La organización cubrirá los gastos de viaje a Valladolid para los artistas de otras ciudades de la red. Los cinco artistas seleccionados recibirán 1.000 euros (impuestos incluidos), para gastos de manutención, producción de obra y otros gastos.

BIOGRAFÍAS ARTISTAS PARTICIPANTES

MARÍA SAN MIGUEL (Valladolid, 1985). Licenciada en Periodismo y Máster en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. En su formación como actriz destacan sus estudios en teatro, movimiento y voz en la escuela de María del Mar Navarro y Andrés Hernández en Madrid.

En 2010 crea Proyecto 43-2, donde produce, escribe y actúa. Ha investigado y creado Rescoldos de paz y violencia (Proyecto 43-2, La mirada del otro, Viaje al fin de la noche) una trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País Vasco durante diez años.

En noviembre de 2020 estrenó en el Festival de Otoño I'm a survivor, una pieza documental autobiográfica sobre la muerte de su padre en pandemia en la que comparte escenario con su madre. En abril del 2021 estrenó Y llegar hasta la Luna, su primera coproducción con el Centro Dramático Nacional, donde aborda el sexo, la violencia y la diversidad. El proyecto de esta pieza recibió una de las Beca de Dramaturgias Actuales 2019. Ha recibido dos veces el Premio de Arte Dramático de la Diputación de Valladolid.

En 2016 fue becada por la Fundación BBVA con una ayuda a investigadores y creadores culturales y por la Fundación SGAE para participar en el V Laboratorio de Escritura Dramática.

HENAR BAYÓN (Cádiz, 1996). Graduada en Bellas Artes en Sevilla (2018) y Máster de Profesorado en Educación Artística (2020). Sus pinturas se ven influenciadas por la cultura popular, tanto del costumbrismo local como de las tendencias que se vislumbran en las comunidades de Internet. Éstas aportan visiones singulares de lo personal y cotidiano para invitar a la reflexión entre lo conocido y lo extraño. El proyecto presentado busca poner en valor diferentes espacios de Valladolid a través de esa mirada particular de la artista y que se ve reflejada en su pintura. A la vez que se investiga sobre el propio proceso creativo representando edificios y parajes de la ciudad, se estudia la historia de esos lugares, muchos en riesgo de abandono, totalmente desatendidos o en su declive.

DARIJA JELINČIĆ (Zagreb,1979). Se graduó en Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Zagreb. Durante la carrera, también estudió fotografía en el Estudio de Diseño de la Universidad. Durante doce años en Praga, Darija estuvo trabajando en su desarrollo fotográfico, descubriendo la larga y rica escena fotográfica checa. Darija combina en su trabajo, sus dos intereses, la sociología y la fotografía, utilizando una fascinación personal por la naturaleza y la cultura humana en su expresión fotográfica. Darija ha expuesto su obra en Londres, Colonia, Aveiro, Kaunas, Zagreb, Praga, San Francisco, Austria, Grecia y Taiwán. Es miembro de la Asociación Croata de Artistas Plásticos y de la Asociación de Artistas Independientes Croatas.

“Me gustaría investigar cómo el paisaje afecta la cultura y el medio ambiente. Me interesa la presencia del espacio y la experiencia, así como la intuición relacionada con él. Leí que uno de los significados vallisoletanos es “valle de aguas”, refiriéndose a la confluencia de ríos en la zona. En el centro de la creación de este proyecto estaría la investigación artística de los dos ríos que desembocan en Valladolid y su significado para tu ciudad. Me interesa el hecho de cómo la confluencia de dos ríos determina el comportamiento de las personas que viven aquí, la sinergia entre la vida de la naturaleza y las personas, narrativas peculiares y simbólicas de la vida. Me gustaría insertarme en el paisaje del río y reflexionar sobre lo que me da a mí y lo que le da a las personas que conviven con el paisaje y cuánto es importante esta convivencia en sus narrativas de vida.”

JORDAN PALLAGÉS (Mónaco, 1988). Artista y escenógrafo, Graduado en el Pavillon Bosio de Mónaco en 2013. Vive y trabaja entre Francia y Alemania.

“Durante varios años, he estado desarrollando una vasta obra de ficción llamada Nielsson C. Es la historia de una empresa de investigación artística cuyos trece miembros están condenados a desaparecer uno después del otro. Cada desaparición se desarrolla en una serie de piezas (dibujo, fotografía, escultura, instalación, escritura) que se organizan a través de quince capítulos. Las habitaciones de Armand Renard (capítulo 7: Les chambres d’Armand Renard), es una serie de dibujos que cuentan la historia del joven ilustrador de la empresa, Levon Agopian, que narra la tumultuosa relación que tiene con un tal Armand Renard. A través de sus reuniones en diferentes ciudades europeas, Levon Agopian revela su intimidad en intrigantes postales hechas a mano. Para la residencia CreArt Valladolid me gustaría continuar con esta serie incorporando Valladolid en el viaje del personaje con varios dibujos nuevos, y luego editar toda la serie en postales, con el fin de proponer para la efímera exposición una ficción tienda de postales.”

MARTIN ROMEO (Carrara, 1986). Martín Romeo es un artista visual ítalo-argentino. Explora la naturaleza, los cuerpos y tecnología, investigando la relación entre estos elementos a través de dinámicas esculturas, performances de realidad virtual e instalaciones multimedia. Ha expuesto sus obras en importantes contextos internacionales, y ha participado en varios programas de residencia en Italia y en el extranjero, como en Swatch Residency En Shanghái. Fue el fundador y director artístico de Toolkit Festival (2011-18) y el Festival de Proyecciones (2015-17). Fue director del Grado en Diseño de Medios del IED Universidad de Venecia. Es director del Máster en Artes Visuales en la Era Digital del IED Universidad de Milán, y profesor en NABA en Milán. Está representado por Arte Razonado - galería de arte digital. Fue artista del Pabellón de Italia para la Expo 2017 en Astana (KZ), curó el proyecto multimedia en el Pabellón de Venecia para La Biennale di Venezia 2018, fue mentor para Immensiva International VR Residency 2021 en Barcelona (ES) y para el metaverso proyecto de Bulgari 2022. Será mentor de Today at Apple Creative Studios 2022 y artista para Uffizi Diffusi 2022.

“Estoy convencido de que el diseño responde a un profundo impulso humano, tal como el instinto de supervivencia, el hambre, el sexo. Somos una especie que quiere cambiar su entorno.» - Enzo Mari entiende el diseño del espacio como una necesidad primordial de la civilización contemporánea. Con la evolución de las infraestructuras tal necesidad ha sido desarrollada también en la intangibilidad de lo virtual. Cuáles son las necesidades detrás del nacimiento del metaverso y lo que precedió a Meta? Second Life e incluso antes Snow Crash son los primeros ejemplos del universo artificial nacido del deseo de personalizar y diseñar un mundo en su propia imagen. “¿Por qué unirse al mundo de otra persona y tener que cumplir con sus reglas, cuando tienes los medios y recursos para crear las tuyas? Sin embargo, estos universos no prescinden del valor económico, por el contrario, se han convertido en nuevos mercados de inversión.

Me gustaría realizar una investigación post-humana considerando a todos los actores presente como parte de un ecosistema: físico, no físico, digital, virtual y elementos digitales. El metaverso es parte de este nuevo ecosistema-mundo con que debemos interactuar en vista del nacimiento de una nueva "civilización". Humano El verso nos lleva a reflexionar sobre una cuestión antropológica del cuerpo hoy. Donde, en su lugar, contrastan mundos hechos de nuevas alianzas entre especies diferentes y habitadas por seres permeables, híbridos y múltiples, como las criaturas fantásticas inventadas por Carrington.”

Sigue los temas que te interesan