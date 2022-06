Fernando Simón asegura en Valladolid que "quizás" no sea necesaria una cuarta dosis contra el COVID

Fernando Simón en la Jornada 'One Health: salud en todas las políticas' en Valladolid Miriam Chacón / ICAL

Noticias relacionadas Coronavirus en Castilla y León: el Covid sigue presente con 36 nuevos fallecimientos

Fernando Simón ha visitado Valladolid para participar en la Jornada 'One Health: salud en todas las políticas', organizada por la Fundación del Colegio de Médicos de Valladolid en colaboración con la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Sanidad y del Colegio de Veterinarios de Valladolid. Simón ha participado en una mesa redonda sobre pandemias, acompañado de otras voces autorizadas en este ámbito, pero antes, ha recordado la importancia de la vacunación en la COVID-19, "causa fundamental" de la evolución positiva de la epidemia desde el 2020 hasta ahora.

Sobre si serán necesarias nuevas dosis de refuerzo, Simón ha manifestado que "los datos que tenemos en España indican que hay una estabilidad en la inmunidad que ha generado la pauta completa". Pero "los expertos tratan de aportar toda la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas sobre la necesidad o no de una cuarta dosis y cuándo sería el momento adecuado. Tenemos que dejar que trabajen y que nos den las pautas". Ahora mismo, "la cuarta dosis no es descartable, pero quizá no sea necesaria por el momento. Vamos a esperar a los próximos meses, hasta el otoño, que quizá sea el momento de mayor riesgo y cuando haya que tomar las decisiones que tendremos que asumir como sociedad por el bien de todos".

Fernando Simón ha recordado que "aunque la situación es favorable, la pandemia todavía no ha terminado, sigue habiendo muchos riesgos de por medio y aspectos que tenemos que ver cómo evolucionan. El próximo otoño será un momento clave y vamos a observar qué sucede con la inmunidad, con las nuevas variantes y con la transmisión".

En relación con la posibilidad de nuevas pandemias cada vez más frecuentes en el futuro, Simón ha señalado que "no tiene sentido hablar de si habrá o no epidemias cuando hay un riesgo local que en un espacio de pocas horas está en la otra punta del mundo. Ahora mismo el riesgo existe constantemente, pero tenemos muchos medios para detectarlo, controlarlo y que el impacto sea menor".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias también ha recalcado la importancia de jornadas como la de hoy en Valladolid para poner sobre la mesa "iniciativas que tienen que marcar el desarrollo sanitario en los próximos años en el resto de España y a nivel global", ya que "el volumen de consumo es enorme y quizá no es adecuado a nuestros intereses como seres humanos y puede generar otros riesgos asociados. Tenemos que aprender a entender mejor el mundo en el que vivimos, en el que llevamos escasamente unas décimas de segundo: formamos parte de algo mucho más grande que el ser humano".

Sigue los temas que te interesan