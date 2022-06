Valladolid, sede de la XXXI Edición del Día de la ONCE

La Cúpula del Milenio de Valladolid ha acogido este domingo 12 de junio la XXXI edición del Día de la ONCE, reuniendo a cerca de 600 personas entre afiliados, trabajadores, pensionistas, familiares y amigos del Grupo Social ONCE, en una jornada de convivencia en la que han podido disfrutar de un programa de actividades con el que se ha querido rendir un homenaje a todas las provincias de nuestra comunidad, con una fiesta regional en la que se ha hecho un recorrido por la gastronomía, la cultura y el folclore de nuestra tierra.

Entre todas las actividades, cabe destacar la 'Tómbola de la Ilusión', en la que los asistentes han optado a estupendos regalos, productos de alimentación, donados amablemente por numerosas empresas de la comunidad. Toda la recaudación irá destinada a Asocide CyL (Asociación de personas sordociegas de Castilla y León).

El colofón a la jornada lo ha puesto el grupo musical Marquesina, compuesto en su totalidad por personas afiliadas a la Once.

Se destaca la asistencia de Alejandro Oñoro, Consejero General del Grupo Social ONCE y consejero delegado de Ilunion, que ha estado acompañado por los responsables del Grupo Social ONCE en esta comunidad autónoma y Rafaela Romero, concejala delegada General de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Valladolid.

Con esta jornada, se ha puesto el broche a la semana de puertas abiertas que la ONCE ha realizado en todos sus centros para mostrar la labor social que realiza y agradecer a la ciudadanía el apoyo que día a día recibe con la compra de sus productos de juego.

Por último, el Consejo Territorial de la ONCE de Castilla y León quiere agradecer la "espléndida" colaboración de todas las personas, empresas, instituciones, etc., que han querido contribuir a la organización de la XXXI edición de su Día de la ONCE: Ayuntamiento de Valladolid, Cruz Roja, Ambrosio Rodríguez, Bodegas Sinforiano, Cascajares, Castelo de Medina, El Corte Inglés, Elías Mora Bodega, Emilio Moro Bodegas, Estrella Galicia, Federación de Casas Regionales y Provinciales CyL, Floristería el Tejar, INSERTA, Grupo Entrepinares, Ibsa Bierzo, ILUNION, La Trapa, Legumbres Álvarez, Legumbres La Rúa, Mesón de Pedro, Mielelegante, Monte la Reina Bodegas, Quesos Lagunilla y La Olmeda, UTO, UP, Uko Pastas y Hojaldres.

