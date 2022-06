Mario Puertas: “El rechazo a un cambio drástico en el escudo del Real Valladolid es amplio”

A sus 40 años y camino de los 41, Mario Puertas Fernández suma más de 25 como socio del Pucela. Ahora, coge las riendas de la Federación de Peñas del Real Valladolid tomando el testigo de José Antonio Pérez Sanz con un equipo que ha sellado hace pocas fechas su ascenso a la máxima división del fútbol español.

Hablamos con él de la polémica del escudo, de Ronaldo, y de los proyectos futuros, con un Congreso Provincial atractivo que puede dar más vida aún al entorno rural de la provincia con los colores blanco y violeta como protagonistas en esta entrevista para EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

P.- ¿Cómo fue su elección? ¿Cuándo le eligieron?

R.- En una asamblea extraordinaria que teníamos preparada para el tema de las votaciones. Fue el domingo pasado, el día del ascenso. No paré en todo el día. Fue algo precioso porque al final conseguimos volver a Primera División. Ahora estamos ultimando la directiva. Queremos mirar hacia delante. Queremos unión para trabajar lo más cómodos posibles y sacar adelante lo que tenemos en mente.

P.- ¿Cómo es suceder en el cargo a José Antonio Pérez Sanz como presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid?

R.- A día de hoy es amigo personal. Él se intenta hacer a un lado tras haber realizado una gran labor como presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, pero siempre está ahí para ayudar y guiarme. Eso se agradece. Pero él está fuera.

P.- Estos años se han hecho cosas muy buenas desde la Federación.

R.- Por supuesto. José lo ha dado todo hasta que se ha echado a un lado. Yo siempre he ido de la mano con él y he intentado apoyarle en todo desde el principio.

P.- ¿Cómo ve el club? Ahora, con el ascenso, parece que es todo mejor

R.- A nivel de la Federación de Peñas, el trato con el club pienso que siempre ha sido bueno. Ha habido colaboración. He tenido la primera conversación con David Espinar que estará en la asamblea ordinaria de finales de mes con las peñas. Hay una serie de puntos del día y ahí tendremos la presentación de la Junta Directiva. La idea es que seamos muchos, poder abarcar el máximo trabajo posible y que todo salga perfecto. La relación con la institución es buena. El club ha crecido, y está mucho más profesionalizado. Eso tiene sus cosas buenas y malas. Ahora cuenta con más burocracia. Todo es mucho más costoso en cuanto al papeleo, pero el trato y la comunicación es buena. Hemos empezado bien.

P.- ¿Cómo ve la polémica con el escudo?

R.- Lo comenté con las peñas para ver su opinión. Tenemos dos vertientes. Está todo dividido. Una que defiende: “El escudo no se toca”. Y otra parte que quiere esperar para ver cuál es el resultado del nuevo escudo y verlo para decantarse sobre si les gusta o no. Los que no quieren cambio y los que son cautos y esperan para comprobar el resultado. La afición no quiere un cambio, por ejemplo, como el que se hizo en el escudo de la Juventus de Turín. El rechazo a un cambio drástico en el escudo del Real Valladolid es amplio, de la mayoría de las peñas. No te voy a decir todas porque alguna piensa que el club tiene que evolucionar y demás. Un cambio drástico no estaría bien visto por la amplia mayoría de las peñas. Si es un retoque, habría que saber qué retoque es.

P.- ¿Cómo ve la gestión de Ronaldo desde que llegó al club?

R.- No te puedo ofrecer, todavía, la opinión como presidente de la Federación de Peñas porque la tendría que dar José Antonio. Como aficionado, creo que Ronaldo podría hacer muchas más cosas de las que hace. Entiendo que tenemos un presidente especial, pero echo de menos un trato mucho más cercano. Estoy encantado de hablar con la gente del club que me atiende, muy currante y con la que tengo buena relación, pero echo de menos hablar con mi presidente. O que dé respuestas directas a la Federación de Peñas. Cuando estaba Carlos Suárez, las reuniones eran directamente con él y el trato era más cercano. Veo muy lejano a Ronaldo y es el presidente de mi club. Ha hecho cosas a valorar como eliminar el foso y cambiar las luces del estadio, aunque estaba obligado por la Liga a hacerlo. Vamos a esperar, ahora, para ver qué pasa con la Ciudad Deportiva y otros proyectos.

P.- ¿Cómo ve el proyecto futuro de la Ciudad Deportiva?

R.- He seguido muchos proyectos del Real Valladolid y hasta que no vea que se empieza a construir no quiero lanzar las campanas al vuelo. Parece más cerca y ahora, en Primera, puede ser más factible. Vamos a esperar para verlo.

P.- ¿Hay novedades en la grada de animación?

R.- Desde hace tiempo se está trabajando en hacer una grada de animación oficial. Es una petición del Fondo Norte. Nosotros también lo apoyamos. Es una iniciativa a tres entre Federación de Peñas, club y Fondo Norte y queremos aportar el grano de arena. Tenemos que apoyar, como institución, todo lo que sea que haya más animación, ambiente y colorido en Zorrilla. Queremos colaborar y ayudar lo máximo posible a tener un fondo entero lleno animando. Mi compromiso siempre ha sido alto con la animación. Se trabaja para ver si se puede implantar la temporada que viene.

P.- ¿Qué más proyectos tiene en mente?

R.- Los que aparecían en nuestro programa electoral. Continuar con la base de lo construido hasta ahora e intentar mantenerlo. Y, después, darle un poco los matices para ponerle nuestra esencia.

P.- ¿Y qué matices son esos?

R.- Entre lo que más ilusión hace está: montar un Congreso Provincial de Peñas. Lo que hay a nivel nacional, por Aficiones Unidas, pero provincial. Notamos que, desde las peñas de la provincia, nos piden un poco más de visibilidad y estar más cerca. Creemos que puede ser una iniciativa muy bonita en la que, cada año, se haga en un municipio con la colaboración de ese Ayuntamiento y también de la Diputación. Dar a conocer esa localidad, hacer turismo, que las peñas estén allí reunidas. Hacer una comida de hermanamiento. Pasar el día y dar protagonismo a esa localidad. Muchas veces tenemos un pueblo a 20 kilómetros y no lo conocemos. Es una manera de echar una mano también a esos pueblos que llevan al Pucela muy dentro.

P.- ¿Y más actividades?

R.- Queremos dar protagonismo a las peñas familiares. Creemos que tenemos que buscar abaratar los costes de un carné infantil, que puedan viajar con los padres. Son la base de las futuras Federaciones de Peñas. Hacer actividades y centrarnos en la pluralidad. Llevar a cabo distintas actividades, de diferente índole, con las que cada peña se sienta cómoda. Los hermanamientos, también. Fuimos, la temporada pasada, pioneros en ese Real Valladolid – Las Palmas, para fomentar ese turismo deportivo y vamos a seguir haciéndolo. La idea de Aficiones Unidas es que esto se haga de manera más habitual. Por último, queremos abaratar los viajes para que se desplace el mayor número de personas posible.

Buscamos ofrecer un amplio abanico de posibilidades para que cada uno elija la que quiera.

