Los abogados conceden el Premio ‘Bona fides’ al juez decano de Valladolid, Emilio Vega González

Los abogados de Valladolid han otorgado el VI Premio ‘Bona Fides’ al magistrado-juez decano de la ciudad, Emilio Vega González, por “su buen hacer” en el desarrollo de su trabajo en la Administración de Justicia de Valladolid. Los otros dos candidatos que han optado a este reconocimiento en esta edición son Enrique Sancho, responsable del Servicio de Orientación y Asesoramiento en Juzgados de Valladolid (SOAD), y María Teresa Vicente, fiscal de la jurisdicción de menores, quienes también han obtenido un gran número de votos. El premio se entregará hoy, 3 de junio, durante la tradicional Fiesta de la Primavera del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), una celebración que comenzará por la mañana con un acto por el 30 aniversario de la Agrupación de la Abogacía Joven (AAJ) de la institución, en el que se condecorará como agrupados de honor a los anteriores presidentes.

El galardón ‘Bona fides’ fue constituido hace seis años por la Comisión que elabora y edita la revista del ICAVA con el objetivo de fomentar el buen entendimiento entre los distintos operadores de Justicia de Valladolid. Aunque se trata de un premio que carece de valor económico relevante, sí tiene un “alto interés moral”, puesto que reconoce “el buen hacer, la cordialidad, la disponibilidad, la eficacia, la amabilidad y todas las virtudes y buenas maneras que deben presentar los distintos agentes involucrados en Justicia”. El galardón ‘Bona Fides’, por tanto, supone para el premiado “el reconocimiento personal y el afecto de los abogados de Valladolid”.

Emilio Vega recogerá esta tarde el premio con “mucha ilusión”, ya que han sido los propios letrados vallisoletanos los que lo han elegido tras una votación. “La relación que mantengo con los abogados es muy respetuosa porque nuestra labor es resolver conflictos, no generar más. Por eso recibir este reconocimiento es muy gratificante”, asegura el magistrado. Tras haber concurrido como candidato en varias ocasiones, Emilio Vega ha recibido la noticia con una gran alegría: “Siempre optaba a ello, pero nunca me lo daban y ya me sentía como el Paul Newman del Pisuerga”, bromea.

Licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid en 1989, Emilio Vega se estrenó como juez de Instrucción y Primera Instancia en Villafranca de los Barros (Badajoz). En sus casi 30 años de carrera judicial ha pasado por los juzgados de Benavente y Barcelona, el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón __donde se especializó en Violencia Doméstica__, el Juzgado de lo Penal de Zamora y el Juzgado de Violencia de Género de Valladolid. Además, es miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desde 2009 y juez decano de Valladolid desde 2018.

Procedimiento

La Comisión de la Revista es la encargada de seleccionar a los tres candidatos al premio entre todos los profesionales que intervienen en los juzgados y tribunales de Valladolid: magistrados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, así como procuradores. Una vez seleccionados los tres candidatos, los abogados pertenecientes al ICAVA efectúan sus votos.

Anteriores premiados

En las ediciones anteriores los ganadores del premio ‘Bona fides’ fueron la letrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, María José Anocíbar (2018); el teniente fiscal, José Carlos Jaramillo (2017); el juez de 1ª Instancia número 11, Alberto Sanz (2016); el miembro del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa destinado en el Juzgado de Instrucción número 5, Julio Vega San Juan (2015); y el juez del Juzgado de Instrucción número 2, César Gil Margareto (2014).

30 años de la AAJ

La Agrupación de la Abogacía Joven de Valladolid (AAJ), que nació en 1990, comenzó su andadura con una treintena de letrados, mientras que en la actualidad supera los 140 miembros. Un total de 14 presidentes y dos presidentas han ejercido su cargo durante las últimas décadas. La primera mujer en ponerse al frente de la agrupación fue Marta Salgado en 2007 y la siguiente, Laura de Jesús en 2016, antes de dar el relevo al actual presidente, Sergio Castro, en 2020. El objetivo de la AAJ, que en 2017 recibió el premio ‘Buenas prácticas en el Turno de Oficio’ de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) por su ‘Bolsa de acompañamiento en guardias’, es integrar a los jóvenes letrados en el ICAVA, luchar por sus intereses y ofrecer una formación continua de calidad.

