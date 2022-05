Unas famosas modelos vuelven a los autobuses de Valladolid

Noticias relacionadas Clientas que se convierten en modelos en los autobuses de Valladolid

“El año pasado nuestra campaña fue muy potente. No esperábamos tanta repercusión. Este año la hemos llevado a cabo con más presión, pero con toda la ilusión del mundo”, confiesa Ana Rey, propietaria de Reina Corsetería, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Con el objetivo de normalizar todos los tipos de belleza, este establecimiento ubicado en Valladolid repite, por segundo año consecutivo la iniciativa. En este caso son 16 las modelos que aparecerán en los autobuses urbanos de la ciudad del Pisuerga, por las 10 del año pasado. 13 son clientas y tres son trabajadoras de la tienda.

“Nuestras dieciséis protagonistas tienen edades comprendidas entre los 21 y los 65 años. Nos hemos unido con dos de las casas internacionales más importantes de corsetería, Van de Velde y Wacoal, para llevar a cabo esta propuesta, que ya va por su segunda edición”, añade la propietaria.

La localización elegida este año han sido las inmediaciones de la Iglesia de San Benito y del Archivo Municipal de Valladolid, siendo la piedra caliza la decimoséptima protagonista de las fotografías. “Con esto queremos remarcar el carácter local de la campaña”, afirman desde la tienda.

Alguna de las modelos de la campaña de Reinas Corsetería

“En el probador oímos todos los días a mujeres criticando sus cuerpos, con creencias limitantes como “yo no me puedo poner esto” o “eso no es para mí”. Nosotras creemos que para tener “un cuerpo de bikini” solo necesitas un cuerpo y un bikini que te haga sentir segura”, asegura Ana Rey.

Por esta razón han querido sacar a la calle dieciséis cuerpos diferentes, todos con sus características, porque creen que “es momento de normalizar los cuerpos sin retocar ninguna de sus partes”. Añaden que “solo han usado herramientas de revelado para cambiar las luces”. “Creemos en la importancia de que haya referentes reales. Sabemos que las modelos llamadas “curvys” son un paso hacia la diversidad pero, en nuestra opinión, se queda corto. Necesitamos ver otras morfologías y otras edades para sentirnos reflejadas. Por eso llevamos por bandera el hastag #todassomosreinas”, asegura.

Tras la repercusión del año pasado han recibido clientas de todas partes de España que “se sentían identificadas con la propuesta”.

Los autobuses de Reinas son el segundo proyecto con este objetivo. También realizan un Calendario Solidario a favor de AECC del que sacarán dentro de poco la convocatoria para su séptima edición.

