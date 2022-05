La asociación La Empalizada, de Montemayor de Pililla, recobra sus excursiones camperas

Hacía ya dos años que la Asociación Cultural Taurina de Montemayor de Pililla no organizaba una de sus excursiones al campo, no porque no quisiera, sino por los duros momentos por los que atravesamos en el 2020 y 2021.

Mis compañeros de junta directiva, (María José, Gema, Mónica, Javier y Raúl) habíamos preparado un día perfecto, a expectativas de cómo lo recibieses nuestros socios y amigos, pues después de tanto tiempo y con tantas dolorosas pérdidas entre nuestros asociados, podían bajar mucho el número de excursionistas. Eso no fue así, sino más bien todo lo contrario pues a las ocho de la mañana unos 105 socios salíamos de Montemayor camino de Ledesma.

Tras la oportuna presentación y almuerzo, se procedió a visitar los cercados de la ganadería de Ignacio López-Chaves. Un hierro con reses de encaste Domecq vía Garcigrande, El Torreón y Algarra, si bien es cierto que no solo tiene “de lo suyo”, pues también se dedica a la compraventa de ganado de lidia de otros hierros. Los empalizados pudieron recorrer diferentes cercados empezando por las vacas y becerros, terminando viendo gran cantidad de novillos separados en diferentes lotes.

No queda ahí las actividades en casa de Ignacio, pues a media mañana el novillero Daniel Medina, (ya con picadores desde el 23 de abril) lidió un novillo en la placita cuadrada de la ganadería. El joven, natural de Laguna de Duero, fue campeón del Circuito de Novilladas sin picadores de Castilla y León del año 2021, y este año es candidato a ganar el certamen de nuestra comunidad con picadores. Es para la gente de Montemayor una ilusión enorme poder ver a este novillero en tal situación, pues hace poco tiempo estaba toreando el carretón en las jornadas de verano que organiza La Empalizada en “La Hontana” de Montemayor.

El novillo, con gran calidad en la embestida, permitió a Dani Medina, con gran oficio, el torear muy despacio con ambas manos e incluso el poderse arrimar colocándose entre ambos pitones al final de la faena. Estos entrenamientos en el campo son imprescindibles para la preparación de todo torero, más aún para los novilleros.

Al finalizar, con los dos autobuses, volvimos a Ledesma para comer en el Restaurante “Las Ventas” donde pudimos disfrutar de unas ricas pochas, carrilleras y tarta de postre. Tanto el trato de la familia López Chaves y el restaurante fue exquisito.

Con el estómago lleno, nos acercamos a la finca “Tauro Tormes” propiedad de Manuel Plácido García, mayoral de la ganadería Miranda de Pericalvo, donde los más atrevidos pudieron disfrutar de la tradicional capea.

Tras haber disfrutado de este gran día, además de quedarte con todo el ganado bravo que hemos podido ver en su hábitat, también te quedas con la compañía, el poder volver a ver a gente con la que compartes afición, la unión… en definitiva, el reencuentro de una asociación que vuelve a las actividades normales más fuerte que nunca.

Nos vemos en julio en “La Hontana”, ese lugar paradisiaco de Montemayor.

Les ofrecemos una amplia galería de fotos de Natalia Calvo.

Sigue los temas que te interesan