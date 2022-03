Pilar del Olmo sobre su candidatura a la Alcaldía: "No iba a repetir, pero las circunstancias han cambiado"

“Yo con ese partido, aunque me lo pidieran, no iba a repetir, pero las circunstancias han cambiado, aunque no he pensado en ello”. Así se ha expresado la presidenta del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, a la hora de valorar si estaría ahora dispuesta a presentarse como candidata a la Alcaldía después de que, hace unos meses, descartara completamente esa opción.

Y aunque no ha respondido con un sí o un no, sí que ha indicado que está “muy contenta con esta renovación en el partido” y considera que “hay que agradecer a Alberto Núñez Feijóo que haya dado este paso porque el partido estaba muy mal”. Un agradecimiento que ha hecho “como afiliada”.

Pero eso no implica que haya tomado ninguna decisión puesto que “ahora no me planteo ser la candidata, pero, así como con el otro equipo tenía claro que no iba a ser, ahora no digo nada”.

Sigue los temas que te interesan