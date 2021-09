Del Olmo considera "una falta de respeto la falta de apoyo" de Conrado Íscar al PP municipal

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, considera "una falta de respeto" lo que definió como "falta de apoyo" por parte de la dirección del partido en la provincia, encabezada por Conrado Íscar, al "desayunar cada día con la noticia de si se nombra candidato” de su formación a la Alcaldía de Valladolid para las próximas elecciones municipales, en el año 2023.

Preguntada en Radio Nacional de España (RNE) por las declaraciones del presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, en las que afirmaba que no era el momento para nominar a la persona candidata por el PP al Ayuntamiento de Valladolid, Del Olmo consideró que dicha consideración del presidente popular provincia es “una falta de respeto” al Grupo Municipal Popular.

"Cuando un grupo está trabajando todos los días por los vallisoletanos, me parece una falta de respeto que cada día desayune con la noticia de ver si nombramos al candidato", reiteró Del Olmo, más aún cuando "ha faltado una información hacia mi persona".

Recordó, no obstante, que esta decisión corresponde tanto al Partido Popular a nivel nacional como a la propia candidata, que en su caso señaló: "Ya veré lo que decido". En cualquier caso, sí consideró que no es ella la que “lo tiene que decir” y que tampoco sabe “si es el momento para decir qué candidatos van a cualquier sitio”.

Sí reveló que este tipo de declaraciones le “desgasta” porque defendió que desde el Grupo Municipal Popular están “trabajando bien y haciendo lo posible para que todo funcione mejor en Valladolid”, y sintió “no recibir el apoyo del Partido Popular de Valladolid” puesto que “nunca agradece nada”.

“El partido somos todos, estamos trabajando donde tenemos que trabajar y ahora mismo lo que me importa, el tiempo que me quede, es trabajar con responsabilidad, como siempre hemos hecho, por los vallisoletanos y porque Óscar Puente no sea alcalde, porque no es un buen alcalde”, concluyó.

Ayuntamiento "abandonado" por Puente

Precisamente sobre la candidatura del alcalde vallisoletano a la Secretaría General del PSOE de Valladolid se refirió Del Olmo en la entrevista explicando que, en su opinión, “el alcalde aquí ha estado listo” porque “se veía venir que le iban a quitar en Ferraz, porque no estaba ejerciendo como portavoz, y no quiere perder un puesto de liderazgo en el partido”.

En esa clave interpretó Del Olmo la candidatura de Puente a la secretaría provincial del PSOE, aunque manifestó no saber “si va a trabajar mucho como secretario provincial, porque si ya el Ayuntamiento lo tiene abandonado, imagínese con otro cargo añadido”. “Al final abandona todo, el Ayuntamiento y el PSOE provincial”, sentenció Pilar del Olmo.

