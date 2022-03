Las feministas de Castilla y León se manifiestan el sábado en Valladolid para defender sus derechos

El Movimiento Feminista de Castilla y León convoca el sábado una manifestación con el lema 'Los derechos de las mujeres ni se negocian ni se eliminan' para expresar al estamento político de la Comunidad que van a luchar con "todas sus fuerzas" para preservar y mejorar los derechos de las mujeres, desmontando las "falacias" y las "ambigüedades" con las que pretende "desasistir" y "precarizar" a las mujeres de Castilla y León.

Con esta manifestación, que partirá a las 12 horas desde la Plaza Fuente Dorada hasta llegar a la Plaza Mayor, y para la que se prevé llegarán autobuses desde varias capitales de provincia de la Comunidad, el movimiento feminista desea denunciar las amenazas a los derechos de las mujeres por parte del que promete ser el nuevo gobierno de la Junta.

"Vamos a luchar por preservarlos y mejorarlos, vamos a denunciar las falacias y las ambigüedades con las que pretenden dejar desasistidas y en una situación de vulnerabilidad a las mujeres de Castilla y León, ambigüedades en las que pretenden fundamentar su propuesta de Ley de Violencia Intrafamiliar con el único objetivo de dejar desprotegidas a las mujeres víctimas de la violencia machista”, añadió en un comunicado

No en vano, consideró que el objetivo de la "derecha" y la "ultraderecha" al legislar sobre la violencia intrafamiliar es que no se hable de violencia de género. "La violencia de género es una violencia con características específicas y agravantes bien definidos, negarla es una pretensión de engañar y faltar a la verdad, un ataque directo a las mujeres al no reconocer ni atajar la violencia que contra ellas se ejerce por ser mujeres", sentenció.

