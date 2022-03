Salvi Jiménez, el vallisoletano campeón de España de Boxeo: humildad en la vida, superioridad en el cuadrilátero

El joven vallisoletano Rafael Salvador Jiménez, más conocido como Salvi Jiménez, se ha proclamado con tan solo 26 años campeón de España de Boxeo del peso Superpluma hace poco más de una semana, tras noquear a ‘El cazador’, el madrileño Adrián Rodríguez. Una gesta deportiva para Castilla y León que no se producía desde hace más de 30 años.

Salvi nos ha abierto las puertas de su casa, a pocos metros del barrio vallisoletano que le vio crecer, Pajarillos. Acompañado por su mujer, Ainoa, se muestra humilde en todo momento. Sus 9 combates como profesional, de los que ha salido en todos victoriosos, no le han hecho cambiar, como sí lo hizo el boxeo hace más de una década.

Revoltoso desde pequeño y armado con demasiado coraje para su edad, se metía en peleas con aquellos que decidiesen plantarle cara, lo que llevó a su padre a tener más de un disgusto. Con miedo de que su hijo acabara en un centro para menores, decidió hablar con un amigo, que le recomendó el boxeo como forma de canalizar la agresividad. Desde ese momento, Salvi se quedó totalmente prendado del deporte de contacto rey, y al ver que se le daba bien, continuó hasta donde está hoy en día.

El vallisoletano comenta que, desde que comenzó a practicar boxeo, cambió completamente. “Ahora soy mucho más humilde, sabes que puedes hacer realmente mucho daño si te enfrentas a alguien en una pelea callejera, tienes mucha más confianza en ti mismo y eso te frena”, nos comentaba sentado tranquilamente desde su sofá.

Salvi Jiménez se proclama campeón de España del peso Superpluma

En Pajarillos empezó su viaje, a la temprana edad de 15 años, momento en el que la mayoría de los jóvenes comienzan a salir de fiesta, beber alcohol e incluso tomar drogas. Sin embargo, Salvi muestra un claro rechazo a todas estas actividades, pues, aunque sus amigos si las practicasen, él siempre ha estado centrado en el boxeo y en su meta de ganar hasta ser campeón del mundo. De hecho, asegura que prefiere “no salir de fiesta y quedarme en casa viendo una peli con mi mujer”.

Una mujer que le ha apoyado en todo momento y con la que ha tenido dos hijos, que desde el primer momento no supusieron un cambió en su meta. “Es todo gracias a ella. Tengo amigos que al tener hijos tuvieron que dejar el boxeo, pero mi mujer siempre me ha ayudado, sabe que tengo un sueño, que puedo conseguirlo, valgo para ello”, dice con orgullo el campeón.

Ser el pilar de una familia es complicado, y más aun sabiendo que en tu trabajo pueden ocurrir accidentes. Aun así, no se muestra con miedo: “Nunca, nunca, siempre a saco”, afirma sin dudarlo el de Pajarillos. Incluso en los pesajes, los momentos del cara a cara contra el rival apenas unas horas antes del combate, asegura que lo único que siente es superioridad: “Siempre estoy superior, siempre”.

Todavía le queda encontrar un rival que le plante cara y le haga sufrir, aunque complicado con el panorama actual español. Castilla y León sufría una sequía de campeones desde hace más de 32 años, cuando Alfonso Cavia 'El Cubi' consiguió el cinturón en la categoría Superwelter. Salvi subraya que es un problema estructural de los españoles, que “solo les interesa el fútbol y un poco el baloncesto". Además, explica que ha estado en otros países y todos los deportes se viven igual, con un estatus económico similar para todos los deportistas. A pesar de todo, se muestra muy optimista, porque “el boxeo está creciendo mucho, en los gimnasios hay mucha más gente, sobre todo jóvenes, que es lo que importa, al final son el futuro”.

Al preguntarle si este crecimiento se debe a las últimas veladas de youtubers, ya sea las de EE.UU. o las de España, capitaneadas por el streamer Ibai Llanos, enfadado responde que “yo de verdad, con perdón, sí que me ponía el guante y daba a todos", espeta con ironía.

"Es muy bueno para nosotros, la gente ve más boxeo, pero es un insulto para mí y todos los profesionales. Yo me estoy matando 5 horas diarias en el gimnasio, me quito de cenar, de pasar tiempo con mi familia, vuelvo a casa cansado… Y ellos ganan hasta millones de euros cuando aquí apenas llegamos a los 3.000 euros”, lamenta.

La realidad es que los boxeadores se preparan años para poder ganar un cinturón, ya sea nacional o mundial, y lo más probable es que no se acerquen a lo que ganan los influencers con estos combates, aunque hay que recalcar que en España la única velada de ‘famosetes’ que se ha realizado ha sido sin que los participantes ganasen un solo euro.

Parte de este enfado de Salvi proviene de los estrictos entrenamientos y dietas que tiene que soportar. Incluso el vallisoletano explica que no son únicamente las cinco horas de gimnasio, sino que "es 24/7": "Llegan los niños y te dicen de ir al Burger King, por ejemplo, y tienes que decir que no, que estás a dieta. ¡Mira, ese sí que es mi rival, la báscula! Yo una vez que tengo el peso, ya lo tengo todo ganado, me da igual contra quien me enfrente”, nos confiesa.

Una báscula que le ha llevado a hacer pesajes por todo el mundo y, aunque se ha proclamado campeón y con miras al título mundial, sigue asentado y entrenando en Valladolid, una ciudad que como bien dice Salvi, no da la talla en estas situaciones. “Tengo a mis amigos amateur, con muy buen nivel, sé que van a llegar lejos, son muy buenos, pero… No me sacan lo que tienen que sacar. Entonces me toca ir a Madrid, me tiene que meter en sparrings con 3 ó 4, en diferentes rounds claro, porque la verdad, les crujo”, dice entre risas. Y como bien dice, eso supone unos gastos de desplazamiento que, con el sueldo de un boxeador en España, son complicados de conllevar.

Ser campeón da para vivir y poco más. En su gremio, una vez te conviertes en profesional, se busca un promotor que cargue con todos tus gastos. Aún así, no siempre están dispuestos, o no pueden, invertir tanto en una sola persona, por eso, el boxeador pide que el Gobierno y las autonomías presten más atención a este deporte y que si ven a alguien con “sueños grandes, pero sabiendo que puede conseguirlo, yo creo que habría que darles ciertas ayudas, aunque sea más visibilidad”.

Está situación de desamparo que sufre el boxeo español se ha visto muy agravada por la pandemia, que no permitió al vallisoletano a realizar ningún sparring exigente y aclara que “todo el mundo ha estado afectado por esto del COVID, pero no sabes lo que supone estar un año y medio sin boxear”.

A pesar de todo, Salvi Jiménez se muestra emocionado por el futuro que le espera. Ser campeón de España era solo el primer paso para abrirle la puerta a nuevas metas. Por ahora, en septiembre ya tienen apalabrado “si Dios quiere”, el campeonato de la Unión Europea. Pero para vallisoletano esto es solo el principio, y no parará hasta ser campeón del mundo.

