De las lágrimas de Roberto González, al retorno de Paco García al Real Valladolid Baloncesto

Roberto González se despidió entre lágrimas del UEMC Real Valladolid Baloncesto este miércoles por la tarde, en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga y tras una comparecencia sentida, honesta y que finalizó con aplausos por parte de la plantilla, cuerpo técnico, personal del Club y de las categorías inferiores, y medios de comunicación asistentes.

El técnico de Carpio, emocionado, comenzó con un agradecimiento sincero a todos los estamentos del equipo y del Club. “Solo quiero agradecer. Agradecer en primer lugar a Pepe Catalina por haber confiado en mí y seguir confiando; a Mike Hansen, que cuando llegué era el presidente; a mis compañeros, Alejandro Paniagua, Mario de Ana, Alfredo Calle, Pedro Mateu, Teo Hernández, David Velasco, Javier Alonso, Lourdes Martín, Víctor Garrido, Iñaki Sola y Ana Puente; a todos los entrenadores de las categorías inferiores, empezando por David Enciso, porque han estado y siguen estando ahí, y porque es muy importante que en el Club siga habiendo cantera; a mis jugadores por su respeto y esfuerzo; y a la afición por cómo me han tratado y respetado. Vine aquí para que disfrutaran y no he sido capaz. Lo siento mucho”.

“Es duro porque yo estoy muy bien aquí. He estado encantado, he trabajado muy bien y quería estar aquí. Me duele en el alma el equipo y la situación. Había que tomar un cambio y así me lo han hecho saber. Yo no quería ser un problema, sino parte de la solución. Han pensado que no lo soy y no pasa más”, reconoció Roberto González, emocionado.

“El deporte es así y depende de detalles. Si el primer día ganamos a Granada igual vamos para arriba como locos. A lo mejor si el virus no nos afecta y el calendario nos viene bien, íbamos a estar diferentes. Pero eso no lo sabe nadie y es lo que nos ha tocado vivir”, señaló.

“Os voy a contar una anécdota con Manel Comas. Hace años, en un tiempo muerto para preparar la jugada decisiva del partido, pinta una jugada con Carlton Myers. Pero Carlton Myers salta a la pista y le dice a Iván Corrales: ‘Niño, me das el balón, me hacen la falta, meto los tiros libres y ganamos’. Y pasó tal cual. Manel Comas, que era muy listo, dijo: ‘Enhorabuena, hemos ganado, pero haciendo lo que yo decía, también hubiéramos ganado. Pues eso mismo digo yo. Este equipo se va a salvar y si yo siguiera también se salvaría”, concluyó.

Tras la rueda de prensa, Roberto González, ovacionado y emocionado, abandonó la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga, en la que estaban presentes jugadores, cuerpo técnico, personal del Club y de las categorías inferiores, y medios de comunicación, quienes aplaudieron y mostraron su cariño al técnico vallisoletano.

Paco García regresa y toma las riendas

Paco García regresa y toma las riendas del UEMC Real Valladolid Baloncesto. El técnico vallisoletano, que ya dirigió al equipo durante tres temporadas (desde la 2016/2017, año del ascenso de LEB Plata y hasta la 2018/2019), vivirá una segunda etapa al frente del Club.

En su anterior etapa, Paco García ha dirigido un total de 120 partidos (63 victorias) a lo largo de tres temporadas. Bajo su batuta, el equipo logró el ascenso desde la LEB Plata en la temporada 2016/2017 y alcanzó los playoffs de ascenso a la Liga ACB en las campañas 2017/2018. Paco García será presentado oficialmente este viernes.

