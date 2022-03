Antonio Largo, antes de las elecciones: "Aquí no se viene por rencor ni a estar en contra de nadie"

El actual rector de la Universidad de Valladolid (UVa) y candidato a la reelección, Antonio Largo, subrayó hoy que la institución académica se merece que quienes van a representarla durante los próximos cuatro años tengan un proyecto de trabajo a largo plazo. "Aquí no se viene por rencor ni a estar en contra de nadie. Siempre hay que votar a favor de algo por que se viene a trabajar por el futuro, no en contra de nadie", afirmó. En ese sentido, aseguró que los criterios que hay que valorar son exclusivamente académicos, universitarios y profesionales. "Cuando peor le ha ido a la institución universitaria es cuando ha estado sometida a intereses de parte, sean los que sean", advirtió.

Largo apuntó, según recogió la Agencia Ical, que los sueños de hace cuatro años, cuando presentó su candidatura al Rectorado, son hoy realidades para "todos", y animó a toda la comunidad universitaria a votar por los hechos, los datos, las cifras, el futuro y la universidad que merece. Recordó que los días de campaña han sido la "culminación" de meses de intenso trabajo. "Mi proyecto no ha nacido de la noche a la mañana. No sé nada de batallas dialécticas ni ideológicas por que no me interesan. Estoy aquí por puro interés de servicio", destacó.

El catedrático de Química Física confesó que han sido días "agotadores" con los viajes, los cientos de kilómetros, los numerosos encuentros con la comunidad universitaria, las largas horas de escucha, de dormir poco y reflexionar mucho. Encuentros con alumnos donde se le ha trasladado el deseo de recuperar la normalidad y tener, por ejemplo, salas de estudio sin restricciones y avanzar en las prácticas externas en empresas. En definitiva, tener en cuenta en los estudiantes.

Aseguró sentirse emocionado "como nunca" por que ha sido testigo que la comunidad universitaria ha valorado la gestión de los últimos cuatro años. "Termino con la sensación del trabajo bien hecho. Os quiero contagiar de esta ilusión por que la UVa avanza de verdad, progresa hacia el futuro y mejora objetivamente en todos los indicadores. ¿Por qué, entonces, no continuar así y consolidar el cambio?", se preguntó.

En cuanto a la participación que prevé para la jornada de votaciones de mañana, Antonio Largo auguró que será "importante" tras haber percibido una mayor asistencia a los actos que ha convocado durante la campaña electoral, con respecto a hace cuatro años. "Veo interés en los centros por que se decide el futuro de la UVa para los próximos años", declaró. El candidato a rector deseó que las elecciones no vayan a una segunda vuelta por que la campaña es "muy intensa". "Me gustaría ahorrarme una segunda vuelta pero estaremos a lo que la comunidad universitaria decida", concluyó.